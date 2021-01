Se stai conservando il cibo in questo modo nel frigorifero stai facendo un errore madornale e dovresti rimediare sicuramente. Scopri come.

Bisogna dire che non è facilissimo tenere sotto controllo ogni singolo aspetto della vita quotidiana e spesse volte sottovalutiamo qualche piccolo dettaglio delle nostre azioni ed inconsapevolmente danneggiamo noi stessi.

Questo piccolo consiglio per quanto possa sembrarvi di poco conto nasconde in realtà una grande utilità che non dovreste assolutamente sottovalutare e che anzi vi aiuterà a tenere il cibo ben conservato.

Immaginiamo troppo spesso di non dover badare a cose del genere, ma ricerche scientifiche della l’USDA (United States Department of Agriculture) dimostrano che bisogna necessariamente adottare queste misure col cibo.

Conservi il cibo in questo modo? Ecco cosa potresti rischiare

Conservare il cibo completamente aperto all’interno del frigorifero è un pessimo modo di trattenerne la qualità. Non permetterà di mantenere la freschezza del prodotto e perdereste la qualità per cui avete speso soldi.

Per parlare di questo argomento bisogna partire dall’inizio. Innanzitutto da un punto di vista generale bisogna prediligere contenitori BPA free e non conservate troppo a lungo confezioni aperte di cibo molto fresco.

Parliamo ad esempio di pietanze molto diffuse ma allo stesso tempo molto “fragili” come la mozzarella o formaggi simili che si deteriorano dopo qualche giorno. Al contrario invece, essendo il latte condensato molto concentrato, la durata di questo prodotto è maggiore.

Per trovare una soluzione a questo problema si potrebbe utilizzare un contenitore in vetro che abbia un tappo a chiusura ermetica a disposizione. Quest’ultimo infatti rappresenta un ottimo modo per conservare il cibo.

Non vale invece lo stesso discorso per quanto riguarda le lattine di plastica, se vengono lasciate aperte nel frigorifero, poiché possono esporre gli alimenti all’ossigeno. Tale esposizione mette a rischio di contaminazione il cibo con i microorganismi dispersi nell’aria. A tal proposito è utile anche sapere l’utilità della spugnetta nel frigorifero.

Le lattine di plastica ed alluminio preoccupano non poco e per questo motivo bisogna evitare di lasciare aperte lattine in frigo, sempre meglio utilizzare il vetro che è maggiormente riciclabile. Non badate alla velocità del mettere del cibo senza tappo in frigo o magari nell’utilizzo di una lattina di alluminio senza coperture.

Bisogna fare molta attenzione a questo particolare aspetto siccome può creare non pochi problemi l’esposizione all’ossigeno del cibo non coperto o magari le sostante che le lattine di alluminio rilasciano a lungo andare.

In conclusione ecco quello che devi sapere: