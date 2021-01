Justine Mattera, buonanotte bollente per i fan: “Metto le calze e arrivo”

Justine Mattera ha augurato una buonanotte bollente su Instagram, mostrando un’insolita scena al web che è rimasto a bocca aperta di fronte a tanta bellezza.

Justine Mattera è uno di quei personaggi che sa come tenere ben alta l’attenzione dei fan su Instagram. Tant’è che loro non aspettano altro che vedere le sue nuove foto, facendo riscuotere loro un enorme successo nel mondo della rete.

Per questo motivo la showgirl americana non poteva non augurare una buonanotte speciale a tutti i suoi fan. In particolar modo questa sera dove la Befana distribuirà i dolci a tutti coloro che si sono comportati bene, portando il carbone, invece, a chi si è comportato male. Nel farlo, Justine ha deciso di mostrarsi intenta a mettersi le calze a rete, rassicurando il suo fedele pubblico che è pronta ad arrivare nelle loro case.

“Preparo le calze e arrivo” ha scritto la showgirl a stelle a strisce sul suo profilo Instagram, mandando in estasi i fan che non si aspettavano una buonanotte così speciale da parte della loro beniamina.

Justine Mattera manda in estasi i fan: “Lascio la finestra aperta”

La scena offerta da Justine Mattera su Instagram, come anticipato, ha lasciato senza parole tutti i suoi fedeli sostenitori, che questa sera non avranno altro che lei come unico pensiero fisso nella testa, visto che fornito un’insolita scena che hanno trovato al limite della bellezza e sensualità.

“Se tu sei la Befana” le ha scritto un fan. “Giuro che lascio la finestra aperta per farti entrare” ha concluso, provocando una certa ironia da parte degli altri utenti della rete che, oltre ad aver apprezzato lo scatto, che ha levato loro il fiato come quello precedente, non potevano non concordare con lui per aver espresso a pieno il parere di tutti loro.

In quanto amerebbero e non poco ritrovarsi la Mattera pronta ad entrare nelle loro case.

Justine Mattera ha mandato in estasi i fan che non potevano di certo chiedere una buonanotte migliore durante una notte insolita come questa. La showgirl porterà a loro dolcetti oppure il carbone?