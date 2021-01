Jennifer Lopez ha ancora un corpo da fare invidia alle trentenni. Il suo ultimo post su instagram lo dimostra

Guardando le sue foto e i suoi video verrebbe proprio da dire “l’età è solo un numero”. Sì, perchè Jennifer Lopez, all’anagrafe 51 anni, ha ancora un corpo da far paura e invidia anche a donne dello spettacolo molto più giovani di lei.

La cantante ed attrice statunitense è da sempre una delle donne più amate dal pubblico maschile, e come dar torto a tutti gli uomini che la seguono e la ammirano nei suoi video, show musicali e anche sul grande e piccolo schermo.

J.Lo sembra davvero non invecchiare, anche se più di una volta qualcuno ha tentato di insinuare che fosse tutto merito di trucchi speciali ed effetti fotografici. Come riprova di quanto detto poco fa è stata lei stessa a smentire i critici con un video recente in cui si mostra mentre si strucca dopo uno show. Risultato? Nessuna ruga, un viso liscio e perfetto che nemmeno una trentenne può permettersi.

Jennifer Lopez, il lato B è ancora il più desiderato al mondo

Ma passiamo all’ultimo post di Jennifer in cui la showgirl ha messo in mostra il pezzo forte del suo repertorio: parliamo ovviamente del suo famosissimo lato B, considerato da sempre uno dei più belli e perfetti al mondo.

Nell’ultima foto in cui J.Lo si mostra in costume per la felicità di tutti i suoi fans dobbiamo proprio ammettere che, nonostante gli anni siano passati, la donna sembra proprio non averne risentito. Il suo lato B è ancora esplosivo ed i followers hanno “sfondato” il tasto del cuoricino. A proposito, tra i like sembra esserci anche quello di Francesco Totti: anche il campione giallorosso non ha resistito al fondoschiena di Jennifer!

Bisogna proprio ammetterlo: c’è più di un motivo per cui l’attrice e cantante ha assicurato il suo lato B per più di 27 milioni di dollari!