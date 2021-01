Ariadna Romero e Pierpaolo, una storia ormai finita ma che continua a far discutere. L’ex velino, ora inquilino della casa del GF Vip, l’avrebbe lasciata in malo modo

La storia tra Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli continua a far discutere, nonostante sia finita da tempo. La modella cubana, infatti, ha rivelato dei nuovi particolari sulla relazione tra i due e siamo sicuri che ciò che la ragazza ha svelato andrà a minare le certezze di molti visto l’atteggiamento non proprio corretto dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Come tutti voi sapete, la coppia ha un figlio nato dalla loro relazione nel 2017. La loro storia si è poi interrotta pochi mesi dopo la nascita di Lorenzo, ma fino ad oggi non si sapevano bene i motivi della loro rottura.

I fatti risalgono al 2018 ed è stata la stessa Ariadna a svelarli durante la trasmissione in diretta a Casa Chi, collegata direttamente da casa sua. La modella ha raccontato anche le modalità con cui Pierpaolo le ha detto addio, ed al centro della discussione ci sono due programmi televisivi.

Ariadna Romero: “Pierpaolo mi ha lasciato con un sms”

I fatti risalgono al 2018, pochi mesi dopo la nascita del loro figlio Lorenzo. La coppia entra in crisi a maggio e Ariadna decide di andare a Miami per lavoro, non prima però di lasciare a Pierpaolo una serie di fotografie in cui gli diceva di aspettarlo in America insieme a suo figlio. Durante il suo soggiorno in Usa i due hanno litigato per telefono e a quel punto l’ex velino cosa fa? “Mi ha detto che era finita per telefono, mi ha inviato un messaggio dal telefono della fidanzata di un suo amico“.

Pierpaolo è andato a Miami da ariadna, ci ha dormito insieme, lei era convinta di esserci tornata assieme e invece la sua risposta è stata che sarebbe andato a temptation island.

Voi ancora che pensate sia il principe azzurro 🤢#TZVIP #GFVIP #gregorelli pic.twitter.com/EhgB2YEgCU — Sofi🐍 MACOSANESSAÆAÏÏ? (@_sof00) January 6, 2021

Qualche mese dopo però Pierpaolo ci ripensa e ad agosto raggiunge Ariadna a Miami: i due sembrano tornare in sintonia ma, poco prima di ripartire, arriva la svolta. Petrelli infatti confessa di aver firmato il contratto per partecipare a Temptation Island. A quel punto la modella, delusa e disillusa, torna a Cuba.

Finito il programma Pierpaolo si scusa, dice di aver capito l’errore e che aveva bisogno ancora di Ariadna. Ma non passa nemmeno qualche mese e l’ex velino ci ricasca, diventando protagonista di Uomini e Donne. “Lì è finita completamente – ha spiegato la Romero -. Ogni volta che ci riprovavamo lui faceva qualcosa. Non riesco più a provare un sentimento per lui“.

A quanto pare la voglia di fama è più forte dell’amore per Pierpaolo. Che valga da avvertimento anche per tutte le donne del GF VIP, Salemi compresa.