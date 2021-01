By

Occupiamoci oggi degli errori commessi dai segni zodiacali che è meglio lasciarci alle spalle nel 2021: sai qual è il tuo?

Anche se il 2021 è appena iniziato, niente ci vieta di iniziare a prendere di petto le difficoltà e gli errori che potrebbero arrivare.

Dopotutto, la maggior parte dei nostri problemi deriva principalmente da certi nostri atteggiamenti.

Spesso non vogliamo rendercene conto, eppure siamo noi in primis a dover cambiare qualcosa del nostro modo di fare in modo da poter vivere meglio.

Ecco quali sono gli errori più comuni commessi da tutti i segni zodiacali e perché, finalmente, sarebbe ora di lasciarli nel 2020.

Gli errori commessi dai segni: ecco quello che fai sempre anche tu

Ogni segno zodiacale ha dei pregi e dei difetti: inutile girarci intorno, tutti sappiamo qual è il nostro tratto peggiore!

Con l’inizio del 2021, però, possiamo far coincidere anche l’inizio di una nuova vita. Vi abbiamo già detto che il 21 Dicembre è iniziata, ufficialmente, l’era dell’Acquario nella quale sarà impossibile mentire. Qui, infatti, abbiamo smascherato tutte le bugie che dicono sempre i segni zodiacali.

Adesso è giunta l’ora di lasciar perdere gli errori del passato e cercare di affrontare il futuro con un po’ più di ottimismo.

Ecco gli errori che commettiamo più spesso, segno per segno, e perché dovresti stare attento a non ripeterli più nel 2021.

Ariete: nel 2021 attenzione al lavoro

Caro Ariete, nel 2021 non dovresti commettere l’errore di accontentarti.

Stai con ogni probabilità facendo un lavoro che non ti piace davvero e nel quale ti impegni solo perché pensi che sia dovuto.

La vita ha molto altro in serbo per te: corri qualche rischio!

Toro: nel 2021 impara a chiedere rispetto

I nati sotto il segno del Toro sono persone buone e genuine, sempre pronte a tendere una mano ed aiutare.

Spesso, però, dimenticano di chiedere rispetto e si trovano impanati in situazione che li mettono fortemente a disagio.

Esigete che gli altri abbiano per voi la stessa considerazione che gli dimostrate!

Gemelli

Quando vi trovate al di fuori della vostra comfort zone, cari Gemelli, una trasformazione decisamente mostruosa avviene nel vostro animo.

Diventate arroganti: nel 2021 lasciate stare tutte le maniere con le quali, fino ad ora, avete gestito l’imbarazzo. Servono solo a rendervi freddi ed insensibili e anche ad allontanare gli altri da voi.

Cancro: uno degli errori commessi dai segni più invalidante

Caro Cancro, inutile anche solo ricordarti che la tua sensibilità ed il tuo prendere troppo a cuore le cose ti mette in seria difficoltà!

Se il tuo rimuginare su quello che ti succede è il vero responsabile delle tue tanti notti insonni, forse è arrivato il momento di imparare a scegliere le tue battaglie.

Non puoi lasciare che tutto ti appassioni e ti ferisca alla stessa maniera: metti ordine nei tuoi sentimenti!

Leone: gestisci le tue emozioni

Nel 2021 il Leone dovrebbe lasciare indietro la sua ira.

Purtroppo per te, infatti, sei un segno estremamente passionale e facile preda delle sue stesse passioni. Niente, però, ti blocca e ti fa perdere tempo come la rabbia.

Caro Leone è giunta l’ora di liberarsi di questo fardello: nota quante occasioni perdi a causa di un astio ingiustificato e cerca di rivalutare le tue scelte.

Vergine: prova a cambiare marcia

Il 2020 è stato un anno duro per tutti ma per te, cara Vergine, forse un po’ di più. Ti sei sentito lontano dai tuoi affetti e ti è sembrato che, quando li hai cercati, ti abbiano risposto freddamente.

Per il prossimo anno il consiglio è di lasciar perdere il pessimismo e iniziare ad affrontare la vita in maniera più allegra.

Sappiamo che è difficile ma un’attitudine positiva fa miracoli: non disperare!

Bilancia: giù la maschera

Spesso sei la prima, cara Bilancia, a non renderti conto di quali siano i tuoi veri sentimenti nei confronti delle altre persone.

Quando arrivi, finalmente, a capire se provi simpatia od antipatia è troppo tardi: hai già finto troppo per tornare indietro.

Questo è l’anno nel quale devi lasciar stare inutili manierismi ed imparare anche a gestire i confronti: il confine tra buona educazione e falsità è molto labile e ti crea non pochi problemi.

Scorpione: uno degli errori commessi dai segni più fastidioso

Caro Scorpione, nel 2021 ti auguriamo solo una cosa: smetti di sentirti più furbo degli altri!

Forse non te ne rendi conto ma gli altri, molto spesso, sanno benissimo cosa stai macchinando alle loro spalle. Le persone che ti conoscono poco si allontanano subito e quelle che ti amano hanno ormai rinunciato a farti capire che non sei l’unico Homo Sapiens del pianeta.

A volte serve a tutti un piccolo bagno di umiltà.

Sagittario: non lasciare che gli altri ti mettano i piedi in testa

Caro Sagittario, tu sei davvero un animo gentile e lasci che gli altri scoprano man mano la profondità dei tuoi sentimenti.

Adesso, però, è giunta l’ora anche di rispondere a chi si approfitta di te!

Sei ben consapevole che la gente, spesso e volentieri, ti strappa favori facendo leva sul tuo buon cuore: questo è l’anno dove dovrai lasciare molte bocche asciutte.

Capricorno: lavoro, lavoro, lavoro

Ehi Capricorno, ti ricordi che nella vita c’è anche altro oltre il lavoro? Effettivamente no perché siamo qui a ricordarti che, come negli anni passati, ti manca un talento fondamentale: quello di rilassarti!

Prendi spunto da chi ti sta vicino e smetti di credere che se non produci vali poco o niente: ce la puoi fare!

Acquario: lascia stare le critiche

Noi lo sappiamo che tu lo fai animato da buone intenzioni, caro Acquario, ma non sempre le tue critiche o i tuoi processi logici aiutano gli altri.

Spesso e volentieri vieni visto come un censore, qualcuno che crea agli altri problemi che prima non esistevano.

Impara a lasciare che gli altri vivano secondo le proprie regole!

Pesci: l’errore commesso dal tuo segno riguarda solo te

Continui a comportarti come se esistessero solo gli altri e metti all’ultimo posto il tuo valore personale.

Caro Pesci è ora di smetterla! Nel 2021 impara a dire “Io”. Da quest’anno in poi dovrai iniziare a definire chiaramente i tuoi obiettivi e le tue