Papa Francesco parlerà dei temi di vita sociale e politica in un’intervista esclusiva su Canale 5 domenica 10 gennaio. Cambia il palinsesto

Barbara D’Urso insieme a Maria De Flippi è la regina indiscussa in casa Mediaset, nessuno ha dubbi. Ma per una volta dovrà cedere il passo e lasciare libera la prima serata di Canale 5 perché domenica 10 gennaio la rete ha prevosto altro: è l’intervista in esclusiva mondiale rilasciata al Tg5 da Papa Francesco che tratterà diversi temi non solo legati alla fede.

Il colloquio con il giornalista Fabio Marchese Ragona, vaticanista di Mediaset, è il grande colpo per aprire il 2021. Il Pontefice ha chiacchierato nella sua residenza di Santa Marta in Vaticano affrontando diversi temi di stretta attualità a partire dalla pandemia, i vaccini ma anche i recenti fatti di cronaca negli Stati Uniti. E poi argomenti più strettamente legati alla fede, come l’aborto.

In base alle prime anticipazioni del TGCom, Papa Francesco è a favore delle vaccinazioni anti-Covid: “Credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino – ha detto il Santo Padre – è un’opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri”. E lui si sottoporrà alla vaccinazione già la prossima settimana. Il Papa ha anche stigmatizzato le manifestazioni violente dei sostenitori di Trump che hanno assaltato Capitol Hill, ma l’intervista è molto più ampia.

Oggi Papa Francesco però è stato anche colpito da un lutto pesante: al Policlinico Gemelli di Roma è infatti morto il professor Fabrizio Soccorsi che dall’agosto 2015 ricopriva il ruolo di suo medico personale. Era ricoverato dal 26 dicembre per una patologia oncologica, ma il decesso è avvenuto a seguito di complicazioni polmonari causate dal Covid-19.

Papa Francesco fa slittare Barbarella, quando ricomincia ‘Live – Non è la D’Urso’?

Canale 5 ha deciso di dedicare l’intera serata di domenica 10 gennaio alla figura di Papa Francesco. In seguito all’intervista, programmata per le 20.40 alla fine del TG5, sarà infatti trasmesso il film Mediaset “Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente“. Un excursus sulla storia personale e spirituale di Jorge Bergoglio, nato da immigrati astigiani in Argentina.

E al termine del film, anche uno speciale curato dal Tg5, sulle parole del Pontefice condotto da Cesara Buonamici che ospiterà diversi esperti. I fan di Barbara D’Urso dovranno invece accontentarsi di vederla solo al pomeriggio con ‘Domenica Live’ mentre l’appuntamento con ‘Live – Non è la D’Urso‘ tornerà domenica 17 gennaio.