Rosa Perrotta torna a parlare del rapporto complicato con Pietro Tartaglione in un lungo video su Instagram e attacca alcune “malelingue”

Tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione il momento continua ad essere difficile. La coppia, come ammesso dalla stessa Perrotta qualche settimana fa, sta attraversando un periodo di crisi e chiaramente l’argomento è diventato di dominio pubblico essendo i due molto seguiti sui social e sui canali di gossip.

La donna aveva specificato in un suo messaggio che avrebbe comunque lottato con le unghie e con i denti per il bene della relazione e soprattutto del loro figlio Domenico, nato nel 2019.

C’è chi, però, ha pensato che tutta questa situazione fosse una totale messa in scena e una trovata pubblicitaria che avrebbe consentito a lei e Pietro di tornare sulla cresta dell’onda. Rosa ha preso coraggio ed è tornata a parlare con un lungo videomessaggio indirizzato ai suoi fans, smentendo ovviamente delle illazioni del genere: “Avete visto il marcio in questa situazione e non la dignità”, ha detto tra le altre cose.

Rosa Perrotta, segnali di riavvicinamento con Pietro

Nel lungo videomessaggio l’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato il suo comportamento degli ultimi giorni, specificando che ha preferito la via del silenzio proprio per vedere fino a che punto sarebbe arrivata l’arroganza, la presunzione e la cattiveria della gente.

E per quel che riguarda la pubblicità, Rosa ha aggiunto: “Ho affrontato questa cosa facendo l’opposto. Ho rifiutato di andare in tv a parlare di questa cosa, ho rifiutato di parlare sui giornali. Io non sono solita costruire altari sui miei fallimenti, e rappresentando questo il fallimento per antonomasia della mia vita non ci sono riuscita nonostante le continue richieste”.

Ad ogni modo, nell’ultima parte del suo video, sono stati lanciati dei chiari segnali di riavvicinamento tra lei e Pietro. Rosa ha infatti dichiarato che i due stanno ritrovando la loro serenità, concludendo con un laconico “nella vita si può rimediare a tutto finchè c’è amore”.