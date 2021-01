Se pensi che la Coca Cola sia utile solamente da bere ti stai sbagliando di grosso! Scopri cosa puoi fare con questi semplici trucchi.

E’ la bevanda più famosa del mondo che vive ormai da decenni in netta concorrenza con la Pepsi e la Fanta. Ognuno di noi almeno una volta nella vita ha bevuto questa gustosissima e frizzantissima bevanda.

In realtà da un paio di anni ad oggi si è riscoperto un utilizzo molto importante della Coca Cola, qualcosa che davvero ci ha lasciato a bocca aperta. Soprattutto perché è effettivamente una bevanda che verrebbe utilizzata per tutt’altra cosa.

Nessuno ha mai creduto possibile che una bevanda potesse essere utilizzata in questo modo, invece è proprio così.

L’utilizzo della Coca Cola che non ti aspetteresti mai nella vita

Ebbene sì, la tanto famigerata Coca Cola è un amica utilissima nella lotta contro il calcare, le macchie di sporco, le varie incrostazioni ed i batteri che si possono formare anche ad esempio nella tazza del gabinetto.

C’è chi preferisce miscelare la frizzantissima bevanda con sale o bicarbonato, unendo il tutto in un unico composto e lasciarlo agire in modo tale da eliminare ogni residuo di sporco difficile da eliminare.

Secondo infatti le molte sperimentazioni fatte, facilmente notabili anche sul web, basterebbe versare la Coca Cola, o il composto prima citato, all’interno del gabinetto o di qualsiasi altro dove, per poter beneficiare dei risultati dopo appena 1 ora.

Secondo quanto si apprende, da un punto di vista scientifico, pare proprio che la Coca-Cola agisca come un normale detergente grazie al suo basso contenuto di acido fosforico e carbonico.

I due acidi sopra citati sono generati attraverso il processo della carbonatazione tipico della bevanda e non grazie agli aromi utilizzati, non a caso infatti anche la Coca Cola Zero dovrebbe avere la stessa efficacia.

Nel caso in cui stiate utilizzando la famosa bevanda per pulire le macchie in eccesso del vostro WC ricordate di far colare la bevanda dal bordo superiore della tazza, così da colpire ogni possibile macchia o incrostazione.

Un consiglio utile nel caso della tazza del wc è quello di lasciare in posa più a lungo possibile, magari anche passando con lo scopettone per agire con maggior efficacia prima di tirare lo sciacquone.

La soluzione che si va ad utilizzare è molto più economica rispetto allo spreco continuo di sgrassatori vari che purtroppo non riescono a sortire lo stesso effetto della gustosissima bevanda stessa.

Ma non finisce qui! La Coca Cola grazie alla propria azione assolutamente sgrassante può servire anche a smacchiare i vestiti sporchi di rossetto o di cibo che magari ci è caduto dalle mani mentre mangiavamo.

Come se non bastasse, un ulteriore utilizzo della Cocacola è quello di combattere la ruggine. Ebbene è vero, se infatti volete trattare un oggetto arrugginito, immergetelo nella coca-cola e lasciatelo a riposare per tutta la durata della notte. La mattina dopo risciacquatelo sotto acqua freddissima. Con l’aiuto di una spugnetta riuscirete a rimuovere tutta la ruggine.

Chi se lo aspettava che la Coca Cola nascondesse tutti questi utilizzi!