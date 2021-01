Andrea Zenga di nuovo al centro delle discussioni per il suo rapporto con il proprio padre Walter Zenga. Stasera interviene anche la mamma.

Il programma non è iniziato proprio con rose e fiori questa sera, il confronto\scontro fra Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci ci ha lasciati tutti già con una prima nota di amaro in bocca.

Il programma va avanti fra una presunta “diffida scherzosa” ed un’altra passando poi ad un momento altrettanto importante: Andrea Zenga risponde al post social del proprio padre e poi incontra la sua mamma.

In primis il conduttore del programma sulla casa più chiacchierata d’Italia ha chiesto schiettamente ad Andrea se lui nascondesse qualcosa per quanto riguarda il proprio rapporto col padre volendolo fare o per altro tipo di pressioni.

Una domanda molto schietta e che nasconde però la realtà dei fatti. Tutti vogliono sapere come mai Andrea è così introverso. Zenga junior nasconde qualcosa?

Andrea Zenga risponde al padre e poi si emoziona per la madre

“Il non voler parlare di questo argomento non lo trovo vero perché più vado avanti più sento di aver piacere di raccontare la mia storia, ne parlo in maniera tranquilla e mi reputo fortunato” dichiara Andrea.

Andrea però non ha mancato di sottolineare anche un altro aspetto molto importante, dicendo: “Ci sono alcune cose che nel rispetto di mia madre e mio fratello preferiscono non affrontare, sono cose che per mia volontà non ne parlo”.

Il conduttore ben soddisfatto della risposta del ragazzo ha poi passato la “patata bollente” nelle mani della Ruta di cui Walter è stato testimone di nozze. La bellissima show girl, che infatti è molto legata ad Andrea sin dalla sua entrata nella casa, ha subito sottolineato di avere “un ricordo fantastico del padre” di Andrea ma che ovviamente ci sono alcune cose che lei non dice perché “non sono cose sue“.

Il tutto sembra fare da incipit alla “bomba” che è calata sulle spalle del giovane Andrea. Il conduttore del GF VIP ha infatti subito condiviso con il figlio di Walter Zenga le parole espresse sui social del suo papà.

“Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio e quando la tua sarà un esempio non avrai voglia di parlare di me” scrive sui social Walter Zenga. Queste parole, dice il conduttore, in seconda lettura sembrerebbero poter essere rivolte anche allo stesso Andrea.

Quest’ultimo però non le ha mandate assolutamente a dire e nettamente ha risposto: “Io mi auguro che sia rivolto a chi lo ha insultato ingiustamente perché non volevo che fosse insultato. Se fosse diretto a me credo che inevitabilmente io faccia parte della sua vita e parlo quando e come voglio. Non ho il dovere di discolparmi di nulla“.

Dopo questa parentesi che lascia molto spazio al dibattito e che andrà sicuramente approfondito, è arrivato anche un momento molto emozionante per Andrea che riesce in fine ad incontrare la propria mamma.

“Stai facendo una cosa pazzesca e bellissima. Ricevo complimenti ogni giorno, sei disarmante da quanto sei puro. Te lo avevo detto. Non ho parole a guardarti così. Fanno tutti il tifo per te, ci manchi e spero tu stia il più possibile” dice commossa la mamma di Andrea.

Parole bellissime fra le due persone coinvolte, una madre ed un figlio alle prese con l’affetto che li lega e le lacrime di chi non si vede da tanto ma che rimarrà legato per sempre.

Il momento fra i due è stato davvero emozionante e non ha lasciato spazio a possibili incomprensioni. Il rapporto fra Andrea e Walter Zenga è ancora tutto da scoprire, intanto l’amore fra madre e figlio è palese e bellissimo.