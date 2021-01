Elisabetta Gregoraci al confronto definitivo con Pierpaolo Pretelli. Un confronto a dir poco incandescente e che serve per tirare le somme.

Innanzitutto, dobbiamo dirlo, Elisabetta ha confermato che la storia fra lui e Pierpaolo non potrà mai esserci. “85 giorni bellissimi” ma nulla più. “Parliamo di amicizia, il rapporto con Giulia è assolutamente diverso“.

“Se loro sono felici siamo felici tutti, però la vedo un po’ un copia ed incolla di quanto già fatto” tuona inaspettatamente Elisabetta Gregoraci spiazzando un po’ tutto il pubblico in studio e quello da casa.

Insomma, il dubbio di tutti rimane sempre quello. Pierpaolo sembra aver cambiato prontamente idea ed esser passato dalla Gregoraci a Giulia Salemi, i fan sono divisi fra i “Gregorelli” ed i “Prelemi”. Cosa è successo a riguardo? Siamo arrivati alle battute finali?

Il confronto fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si fa incandescente: interviene anche la Salemi

Pierpaolo sembra, oggettivamente, aver dimenticato l’amicizia speciale fra lui e la Gregoraci per essere poi passato fra le braccia della bella Giulia Salemi. Questa relazione speciale ha destano non poche polemiche ed un bacio molto discusso.

Elisabetta ha esordito in modo netto per il suo intervento, rispondendo a Signorini, ha dichiarato: “Bisogna vedere se questo rapporto durerà dopo, sarà completamente diverso da quello vissuto là dentro. Con Pierpaolo rifarei l’80% delle cose, ma invece dei paletti metterei la muraglia cinese“.

Il momento del confronto fra i due tanto atteso in fine giunge. Faccia a faccia. “Io ho accettato l’invito, non sono qui a rompere le scatole, vi siete scambiati effusioni laddove c’era scritto in un cuore Elisabetta. Sono venuta qui per dirti altro Pierpaolo” dichiara la Gregoraci.

“Eri preoccupato che da parte mia potessi dire qualcosa, io da quando sono uscita non ho mai parlato di te. Voi parlato tanto di me, io mai. Non avere questo tipo di timore, un po’ mi hai conosciuta. Sono felice e tanto amata” continua Elisabetta.

A questo Pierpaolo ha ribattuto dicendo: “Il mio era un pensiero dovuto all’aereo che avevo visto”. Mentre proprio su questo la Gregoraci ha risposto di voler togliere di mezzo subito questo dubbio che lui aveva.

Signorini di certo non è stato inerme ed ha subito rincarato la dose dicendo che Pierpaolo molte volte ha parlato della poca chiarezza della Gregoraci. Quest’ultima ha subito risposto: “Pierpaolo un giorno dice che sono stata chiarissima ed un giorno dice che non lo sono stata“.

“Sono cose che hai detto tu, non io. Tu fino alla fine hai tenuto il paletto dell’amicizia, alle domande di Alfonso rispondevi in modi per cui mi sono confuso. Quello che ho fatto rifarei ogni cosa” ribatte Pierpaolo.

“Se tu sei felice io sono felice” dice la Gregoraci a Pierpaolo per poi aggiungere, in risposta ad Alfonso, “Giulia parla tanto all’interno della casa“. Il tutto pepe conduttore dello show ha quindi subito incalzato l’occasione e chiamato davanti alla ex conduttrice di Made in Sud proprio la Salemi per un faccia a faccia.

“Eri alla tua seconda esperienza, ogni parola sai quanto viene amplificato. Mi tiri in ballo troppo spesso. Sono tutta una serie di cose che hai tirato fuori” sbotta la Gregoraci faccia faccia con Giulia sul fatto che quest’ultima avesse fatto molte insinuazioni sulla sua vita privata.

La Gregoraci ha anche detto tutto al proprio avvocato a quanto parrebbe e la lista di “insinuazioni” giungerà subito alla Salemi appena uscirà dalla casa. Ormai è già iconica la frase “Marcello (l’avvocato di lei) ti manderà tutta una serie di cose“.

Subito dopo sono arrivate le scuse da parte di Giulia Salemi che prontamente ha detto alla ex moglie di Flavio Briatore: “Se ti ho offesa in qualche modo, parlando magari troppo del tuo privato, ti chiedo scusa“.

Elisabetta Gregoraci ha poi anche definito la cosa uno “Scherzi a parte”. Sarà vero? Tutto questo sarà finito in questo modo? Elisabetta ha diffidato la Salemi? Le due hanno adirrittura lo stesso avvocato.