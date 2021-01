La mitica serie tv “Sex and the City” è pronta a tornare, ma c’è una notizia che ha deluso molto i fans

La serie tv “culto” Sex and the City torna in tv. Pronta una nuova stagione dell’amatissimo serial ambientato a New York. I tantissimi fan ormai non ci speravano più, ma la notizia è praticamente ufficiale e arriva da “Variety“. La nuova stagione si chiamerà “‘And Just Like That…”. Andrà in onda (prima negli Stati Uniti) su HBO Max e vedrà protagonisti Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis: tre attrici del cast originale.

Proprio qui nasce la cattiva notizia: tra le attrici protagoniste manca la quarta, vale a dire Kim Cattrall, che nella serie originale interpretava Samantha Jones. Un’assenza inaspettata e pesante, che ha già deluso moltissimi fans: nella nuova stagione della serie tv ci saranno Carrie Bradshaw (Jessica Parker), Charlotte York (Davis) e Miranda Hobbes (Nixon).

Sex and the City torna in tv: ma c’è una clamorosa assenza

Proprio la partecipazione della Parker era in dubbio, ma alla fine ci sarà. Si sentirà, invece, l’assenza della Cattrall, ufficialmente fuori dal cast (sembra) per motivi personali dell’attrice, che ha rinunciato a partecipare al revival. La nuova stagione della popolare serie tv vedrà le tre amiche (la Cattrall non sarà sostituita) alle prese con amicizie, amori e avventure sentimentali dopo i 50 anni, nella solita e animata New York.

La serie, secondo indiscrezioni, non avrà richiami alla pandemia e all’emergenza sanitaria e sarà composta da dieci episodi di circa 40 minuti di durata. Ancora presto per avere una data di lancio, visto che le riprese inizieranno solo la prossima primavera: naturalmente a New York. Si immagina il ritorno in tv nel prossimo anno.