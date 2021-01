Incredibile Miura: il calciatore professionista più longevo al mondo rinnova ancora il suo contratto a 54 anni suonati

Incredibile Kazuyoshi Miura: il calciatore giapponese (qualcuno lo ricorderà al Genoa) è eterno. Nonostante i 54 anni che compirà tra poco, gioca ancora a livello professionistico, nel suo paese. E ora ha rinnovato per l’ennesima volta il suo contratto con lo Yokohama FC.

L’annuncio è arrivato (non a caso) oggi 11 gennaio, alle ore 11.11 (in Giappone), in onore al numero di maglia dell’attaccante. Una vera e propria leggenda vivente, che è stato – tra le altre cose – il primo calciatore giapponese a giocare nel campionato italiano.

✍️

At 11:11 on January 11th, @yokohama_fc announced big news about their #11: The renewal of 53-year-old forward Kazuyoshi Miura’s contract for the 2021 season! https://t.co/tz6iu2WTs5

— J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) January 11, 2021