Governo in crisi, Italia Viva pronta alla rottura con Conte e il governo: oggi ci sarà un acceso Consiglio dei Ministri per Recovery Plan

Il governo è in bilico e rischia la crisi. Italia Viva, secondo Repubblica, è pronta alla rottura e i problemi per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono dietro l’angolo. Mentre il voto sul Recovery Plan sembra salvo (il piano andrà in porto) le dispute all’interno dell’Esecutivo non finiscono di certo qui. Le tensioni con il partito di Renzi non sembrano cessare, anzi.

Crisi di governo in arrivo: Renzi punge Conte

Questa sera alle 21.30 è fissato un consiglio dei ministri che “correrà” (citando lo stesso Conte) per l’approvazione del piano. Il presidente spinge per “costruire”, come ha detto lui stesso. Il momento è difficile, perché – ha previsto il premier – è in arrivo un’impennata dei contagi dall Gran Bretagna. Paesi come Irlanda e Germania sono già stati colpiti e bisogna prepararsi a fare nuovi sacrifici, ha annunciato Conte.

Intanto, il capo di Italia Viva, Matteo Renzi continua a punzecchiare il capo del Governo. Su Rtl ha chiarito che vuole approvare il Recovery “mettendo questi soldi per le cose utili”, ma poi il toscano ha annunciato che sul MES vuole vederci chiaro. “Visto che ci sono poche risorse, dobbiamo sfruttarlo. Non mi sembra difficile”. E di nuovo il senatore ha minacciato la crisi di governo: “Conte può stare al suo posto, ma il problema è se resteremo anche noi al nostro posto”. Ecco perché il rischio è di una nuova, improvvisa rottura: si profilano le dimissioni dei ministri di Italia Viva con conseguente rimpasto: questo lo scenario più probabile. Se ne saprà di più, probabilmente, questa sera.