Come funziona ToonMe, l’app virale che ti trasforma in un cartone Disney o Pixar. L’app di modifica grafica automatica sta spopolando

Se usate il vostro smartphone con i social network (da Instagram a TikTok in particolare) avrete sicuramente notato un tipo di fotografie molto particolari. Sono persone che sembrano disegnate da un cartone animato, con uno stile che ricorda i film della Disney o della Pixar. E fa effetto vedere il realismo delle foto e dei video con i volti dei nostri amici o conoscenti. Il risultato è notevole, e arriva grazie a una appa che si chiama ToonMe, che è diventata virale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da #ToonMe (@officialtoonme)

ToonMe, l’app virale che ci trasforma in cartoni animati

L’applicazione si basa su modifiche automatiche di algoritmi particolari, che trasformano i volti nelle foto in veri e propri cartoni animati. La app non è di nuova uscita, ma si è evoluta nel tempo. Nacque quando sui social una “challenge” divenne virale, vale a dire quella di trasformare i propri volti in cartoni animati: la sfida era “riservata” solo a fumettisti, grafici e illustratori (che avevano la capacità di disegnare il proprio volto) e l’app uscì per consentire di fare a tutti la stessa cosa, ma in modo automatico e veloce. ToonMe consente di disegnare il proprio volto in vari stili, e ultimamente va in voga quello dell’ultimo film della Disney, “Soul”. L’utilizzo è molto facile, basta caricare o scattare una foto nella app e ammirare il risultato. Ecco perché tanti condividono le loro creazioni: il risultato è sorprendente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da #ToonMe (@officialtoonme)