Dopo ‘Vite da copertina’, Rosanna Cancellieri è pronta per una nuova avventura in televisione. Ecco di cosa si tratta

Rosanna Cancellieri, storico volto del giornalismo italiano, per decenni legato alle reti Rai, soprattutto Rai Tre, è pronta per una nuova avventura televisiva. Recentemente, dopo quasi 35 anni nella televisione pubblica, ha deciso di passare a TV8, emittente in chiaro che fa parte del gruppo Sky.

Lo scorso anno ha condotto la sesta edizione di ‘Vite da copertina – Tutta la verità su…’, subentrando ad Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci. Gli ascolti sono stati buoni, soprattutto nel corso della prima parte dell’anno. Adesso la Cancellieri è pronta per una nuova esperienza televisiva, sempre su TV8. Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta.

Che fine ha fatto Rosanna Cancellieri? E’ pronta a tornare sul piccolo schermo

Prima di scoprire quale sarà il futuro in televisione di Rosanna Cancellieri, andiamo a descrivere brevemente la sua lunga carriera, che in televisione parte addirittura nel lontano 1985, ma che era già iniziata sulla carta stampata. Rosanna, infatti, ha iniziato a lavorare a ‘L’Unità’ subito dopo la laurea. Una volta chiusa l’esperienza con il giornale, ha iniziato a lavorare alla Rai.

Per 16 anni è stata alla conduzione del TG3, esperienza iniziata nel 1985 e terminata nel 2001. Nel frattempo ha iniziato a condurre programmi tutti suoi, come ‘Dove sono i Pirenei’ (1994-1995). Dal 2003 al 2019, con uno stop di soli tre anni dal 2010 al 2013 (durante i quali conduce ‘Sabato notte’) è alla conduzione di ‘Chi è di scena?’, su Rai Tre. Nel 2004 ha partecipato come concorrente a ‘L’isola dei famosi’.

Come già detto, nel 2020 passa a TV8, conducendo ‘Vite da copertina – Tutta la verità su…’. Adesso è pronta, sulla stessa rete, per un nuovo programma. Il titolo è ‘Crimini da copertina’ e racconterà storie drammatiche di cronaca nera che hanno avuto grosso risalto nel corso degli anni.

Il programma è partito ieri, 11 gennaio, e andrà in onda ogni lunedì alle 17:30. Si tratta di un approfondimento su storie chiuse dal punto di vista giudiziario, che però hanno lasciato molte ombre e dubbi. Sicuramente una trasmissione diversa rispetto a ‘Vite da copertina’, che continuerà a condurre negli altri giorni della settimana.

Tra le altre, ‘Crimini da copertina’ tratterà la vicenda di Marta Russo, studentessa 22 enne di giurisprudenza ferita a morte all’interno dell’Università La Sapienza di Roma il 9 maggio 1997. Non potrà mancare la vicenda di Amanda Knox, che ha fatto discutere molto per tanti anni, legata all’omicidio di Meredith Kercher nel novembre 2007. Nella puntata del 25 gennaio si parlerà di Luca Varani, torturato e ucciso nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2016 nel corso di un festino a base di droga, sesso e alcol.

Ad aiutare la Cancellieri ci saranno diversi ospiti, opinionisti ed esperti delle singole vicende, pronti a dare la loro opinione o la loro testimonianza in merito. A chi le chiede se esistono analogie con ‘Storie maledette’ di Franca Leosini, la Cancellieri ha voluto precisare che si tratta di un format completamente diverso perché è un programma di racconto e non di inchiesta. La Cancellieri ha iniziato la sua carriera occupandosi proprio di cronaca nera, per poi diventare famosa trattando argomenti relativi alla moda.