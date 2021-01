Momento di relax per Diletta Leotta: camicia bianca e piedi in mostra – FOTO

Diletta Leotta ha conquistato tutti i suoi fedeli sostenitori su Instagram, pubblicando uno scatto in cui indossa soltanto una camicia bianca e con delle scarpe aperte.

Diletta Leotta è uno dei personaggi più amati del popolo della rete. La conduttrice ha conquistato tutti grazie alla sua professionalità e bellezza. Bellezza che non possa di certo inosservata sui social, visto che ogni suo scatto pubblicato in rete diventa un vero e proprio successo. Non importa che essi siano semplici o piuttosto elaborati: Diletta arriva sempre al cuore dei suoi fan.

Anche l’ultimo post pubblicato su Instagram è diventato un vero e proprio successo. La Leotta ha scelto di farsi immortalare durante un breve break preso durante la realizzazione di un nuovo servizio fotografico, che la mostra con indosso soltanto con una camicia bianca e delle scarpe aperte, che hanno subito colpito il cuore dei suoi followers mandandoli letteralmente in delirio.

Tutti pazzi per Diletta Leotta: l’ultimo scatto conquista il web

Diletta Leotta ha letteralmente conquistato il web con lo scritto che vi abbiamo descritto, e che è possibile vedere in fondo all’articolo, che grazie alla sua semplicità è riuscito a fare breccia nel cuore dei suoi followers che non si sono sprecati con i commenti, elogiando la sua bellezza.

“Sei bellissima Diletta” le ha scritto un fan, mentre un altro le ha lanciato una piccola provocazione a cui, almeno per il momento, non ha ancora risposto: “Can Yaman era con te a fare la foto? ha tuonato, facendo riferimento alle foto pubblicato in esclusiva su Chi, che raccontano di una notte di passione vissuta in un albergo a Roma, ma almeno per il momento i due hanno preferito non commentare la paparazzata che li vede protagonisti.

Sembra più che evidente però che Diletta Leotta e Can Yaman formino una nuova coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta su Instagram sa come arrivare dritta al cuore dei fan, che non hanno potuto nascondere una punta di gelosia nel vederla al fianco del bell’attore turco, che ha conquistato il cuore di milioni di italiane.