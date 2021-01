Fra Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti è scoppiata una lite fuoriosa per la prima che è anche addirittura scoppiata in lacrime.

Le due non sono di certo migliori amiche, però mai qualcuno avrebbe immaginato che nel giro di due settimane dalla sua entrata Cecilia Capriotti avrebbe “causato” una furia così forte da parte di Maria Teresa Ruta.

Il litigio sembra essere scoppiato per alcune frasi che la Capriotti avrebbe dedicato alla mamma di Guenda Goria in merito quasi certamente alla nomination che Maria Teresa avrebbe fatto proprio nei suoi confronti.

“Son coltellate doppie, quella freddezza, non ci siamo tanto parlate, ma come? Io non mi sento di andare lì” così commenta successivamente al litigio la show girl mentre Maria Teresa Ruta invece cerca ancora di riprendersi dalla dura sfuriata.

Cosa avrà portato a tutto questo?

Maria Teresa Ruta non ce la fa più e sbotta: “Posso essere arrabbiata si o no? Mi sono rotta di tutto”

La show girl dalla lunghissima carriera alle spalle ha avuto un durissimo momento di rabbia in cui si è completamente lasciata andare ad un durissimo sfogo che ha fatto tremare le mura di tutta la casa.

Il litigio nasce dalla nomination che Maria Teresa ha fatto nei confronti di Cecilia e che, in accordo con il popolo del web, è stata presa davvero malissimo da parte di quest’ultima che ne è rimasta male.

Maria Teresa, alla diciannovesima nomination, nominata moltissime volte per motivi considerati stranissimi, non ha preso bene i commenti alla sua votazione e non è riuscita a trattenersi scoppiando a piangere ed urlare.

“Lasciatemi in pace, sono inca**ata, ho il diritto di esserlo o no?” urla Maria Teresa fra le lacrime. Molto è il tempo che i coinquilini hanno impiegato per calmarla in quanto, da come è notabile dai video, Maria Teresa stava davvero molto male.

“E’ stata molto dura con Maria Teresa. Nessuna se le è presa così tanto per una nomination” commenta Stefania Orlando (riferendosi a Cecilia Capriotti) in serata parlando della faccenda con Adua del Vesco e Giulia Salemi che si sono mostrare d’accordo a quanto affermato dalla Orlando.

Intanto Cecilia ci sta ancora male per essere stata nominata, secondo lei, in un modo così freddo, mentre Maria Teresa Ruta d’altro canto non è riuscita a trattenersi e non ce l’ha fatta più.

Il web è scatenato ed il video dell’amaro sfogo della show girl ha fatto il giro dei social in pochissimo tempo.

Lo sfogo di Maria Teresa Ruta#GFVIP pic.twitter.com/2Wi5uS4xhm — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 12, 2021

Rendetevi conto di quanto questo prolungamento stia portando al capolinea chiunque. Autori avete toccato il fondo. #gfvip #tzvip https://t.co/noiAJyX402 — tveitx (@gyllenhaal35) January 12, 2021

Per 120 giorni si è sentita dire di tutto, da tutti. Offesa per il suo lavoro, la sua vita pubblica, la sua vita privata, offese per la figlia, offese a sfondo sessuale. Ma ha sempre fatto per tutti e dato tanto a tutti quanti (anche a chi non meritava) 💖 #gfvip #tzvip #sovip https://t.co/nLmP0HhtME — FanFerrante (@FanFerrante) January 12, 2021

Dare un’opinione a livello di gioco va bene, ma massacrarli a livello personale non è ammissibile. Dayane, Giulia, Pier e MTR 4 crolli in 1 giornata perché viene attaccata la persona e il loro vissuto. Questo è un gioco e tale dovrebbe rimanere #gfvip #tzvip https://t.co/YLA7g8UkQw — Chanel (@ChaanelChanel) January 12, 2021