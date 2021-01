In attesa dello switch off definitivo molti canali del digitale terrestre stanno aggiornando la frequenza e cambiano numerazione sulle tv

La tv è da sempre uno dei nostri passatempi preferiti. C’è chi la guarda durante la giornata per tenersi compagnia, chi invece preferisce passare qualche ora guardando il proprio programma tv preferito la sera, sul divano o a letto, dopo una dura e stancante giornata di lavoro.

Come per tutte le cose la tecnologia avanza e la tv digitale è ormai presente nelle nostre case già da anni ed entro il 2022 avverrà il famoso switch che decreterà la fine del vecchio standard ed obbligherà tutte le reti nazionali e private ad essere presenti solamente sulle frequenze del nuovo digitale terrestre.

Per continuare a vedere la tv è opportuno dunque dotarsi di un televisore moderno che ha al suo interno il nuovo decoder DVB-T2 oppure comprare in alternativa un piccolo decoder esterno (come quello nella foto qui in basso) che vi permetterà di captare il nuovo segnale senza dover acquistare una nuova tv.

Digitale terrestre, i canali che cambieranno numerazione e frequenza

In attesa dello switch totale sono tantissimi i canali che stanno già cambiando frequenza e numerazione per adeguarsi al nuovo standard. Vi sarà infatti capitato di imbattervi in pubblicità del genere che vi invitano a risintonizzare il vostro televisore per non perdere le vostre trasmissioni preferite.

In particolare ce ne sono alcuni che sono stati aggiunti di recente o che hanno cambiato il proprio posizionamento tra i canali. Si tratta di televisioni regionali private, dunque questi cambiamenti saranno notati solamente nelle regioni della Lombardia e del Lazio. Ecco le variazioni avvenute sul digitale terrestre.

Lombardia

Piemontese Primantenna aggiunta ai numero 117 e 298

Parole di Vita viene spostato dal canale 188 a 827

AITV aggiunto al canale 188

Lazio