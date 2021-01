Justine Mattera ha imitato ancora una volta Marylin Monroe: il vento le ha alzato il vestito e ha offerto una visuale da sogno ai suoi fedeli sostenitori su Instagram.

Justine Mattera oltre ad essere una showgirl di talento, protagonista in passato di numerosi spettacoli teatrali e televisivi, è uno dei personaggi più amati della rete. Sbirciando il suo profilo Instagram non è difficile capirne il motivo, visto che ogni scatto da lei pubblicato ha lo scopo di esaltare tutta la sua bellezza e sensualità. Doti che non sono di certo passate inosservate agli occhi dei fan, che non di rado amano deliziare la loro vista con le sue foto.

L’ultimo post pubblicato da lei può essere quasi considerato un ritorno al passato. Di quando divenne famosa sul piccolo schermo grazie alla sua fantastica interpretazione di Marylin Monroe. Anche questa volta, infatti, il vento le ha permesso di ricreare, una versione più casta, l’iconica scena del vestito bianco, che ha permesso all’attrice a stelle e a striscia di diventare un’icona del cinema mondiale.

Justine Mattera colpisce ancora: il suo ultimo post strega i fan

Questa volta Justine Mattera ha messo da parte il vestito bianco per indossarne uno sulle tonalità del giallo, che esaltano ancora di più il tono del suo incarnato, fornendo ai suoi fedeli sostenitori uno spettacolo che difficilmente dimenticheranno.

“Hai delle gambe bellissime!” le ha scritto un utente della rete, che sicuramente avrà apprezzato anche il precedente scatto che ha lasciato di stucco i fan, ma la showgirl americana non ha successo soltanto con il genere maschile, ma ha un vasto seguito anche tra le donne.

A complimentarsi per la sua bellezza è stata anche Clizia Incorvaia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che non ha potuto fare a meno di farle notare quanto le doni il colore scelto per questo bellissimo scatto.

Justine Mattera su Instagram ha lasciato di stucco i suoi fan, che ancora una volta l’ammirano per la sua straordinaria bellezza che non ha nulla da invidiare ad una ventenne.