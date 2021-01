In questi giorni il freddo sta colpendo con forza il nostro paese. E’ allerta meteo per le prossime ore e per il weekend

L’inverno è arrivato definitivamente in Italia. Già in questi giorni in molte regioni del nostro paese le temperature si sono abbassate drasticamente e nelle prossime ore è previsto un ulteriore peggioramento che porterà freddo e nevicate in molte zone.

Sull’Italia, infatti, si è aperto un vero e proprio canale d’aria gelida proveniente dalla Russia che condizionerà il meteo dei prossimi giorni fino al weekend del 16 e 17 gennaio. Se nelle giornate di oggi e domani le temperature diurne saranno comunque gradevoli e moderate, è nella notte che ci sarà un abbassamento sostanzioso soprattutto al nord e anche in alcune zone del centro.

A partire dal tardo pomeriggio e dalla serata di giovedì 14 gennaio una nuova massa d’aria molto fredda in arrivo dai quadranti nord-orientali inizierà a farsi largo sul nostro Paese, provocando un rapido peggioramento su Abruzzo, Molise e Puglia, con possibilità anche di locali temporali.

Il meteo del weekend: freddo e neve in tutta Italia

Se la giornata di venerdì 15 porterà un po’ di sollievo in molte regioni italiane con sole quasi ovunque e temperature leggermente in rialzo, è nel weekend che il vortice d’aria fredda colpirà con più forza.

Sabato 16, infatti, sono previste temperature sotto lo zero nelle principali città del Centro-Nord, specie di notte e al primo mattino. Le nevicate si verificheranno soprattutto sulle vallate di confine dell’arco alpino.

Domenica 17 gennaio invece le zone colpite dal vento e dal freddo saranno maggiori e anche al sud il termometro scenderà sotto lo zero durante il periodo della notte fonda. Il meteo prevede un aumento delle nubi dapprima al Nord e poi anche al Centro-Sud dove non è esclusa la possibilità di qualche piovasco in particolare su alta Toscana, Lazio e Campania. Inoltre il vortice di aria fredda potrebbe portare neve anche in altre zone d’Italia.