E’ aperta la crisi di Governo. Renzi annuncia le dimissioni delle sue due ministre e del sottosegretario di Italia Viva in un modo del tutto personale.

Se ne era discusso a lungo in questo periodo, fra le varie restrizioni che ci sono state, di una crisi di Governo. Bisogna dire però che nessuno di aspettava che davvero potesse accadere in pandemia.

Giunge l’annuncio fra molteplici polemiche e non poche frecciatine da una parte all’altra con proprio il Ministro degli Esteri Luigi di Maio che stamane aveva invitato a fare passi indietro per il bene comune.

Che Italia Viva fosse pronta alla rottura si sapeva già da un po’ e quanto accade oggi segna una nuova pagina della storia della Repubblica Italiana nel bene o nel male. Si apre oggi la crisi del Governo Conte bis.

Matteo Renzi apre la crisi di Governo: Bellanova e Bonetti inviano la lettera di dimissioni

“Annuncio le dimissioni di Teresa Bellanova, Elena Bonetti ed Ivan Scalfarotto. Credo che siano momenti molto difficili. Chi sa la fatica che si fa a dimettersi sa che ci vuole tanto coraggio e tanta libertà” in questo modo Matteo Renzi capo politico di Italia.

L’ex Presidente del Consiglio ha di fatto aperto assieme alle ora ex ministre Bellanova e Bonetti una crisi di Governo dichiarando: “E’ molto più difficile lasciare una poltrona che non aggrapparsi alla tenace ricerca dello status quo.

“Noi viviamo una grande crisi pandemica. Stiamo discutendo da mesi dei pericoli legati alla pandemia, anche oggi più di 500 morti” specifica Matteo Renzi mettendo i puntini sulle “i” poi ai meriti di Italia Viva nel Governo.

“La crisi politica è aperta da mesi, ma non da Italia Viva” secondo Matteo Renzi durante la conferenza. Secondo Renzi il punto di vista di Italia Viva era una risoluzione delle problematiche concreta e non “post su Instagram o sui social”.

“Se tu parli bene aumenti i followers ma diminuisci l’occupazione, bisogna fare le cose” dichiara ancora l’ex Presidente del Consiglio scagliandosi presumibilmente contro le controparti politiche.

Secondo Mattero Renzi il Governo non avrebbe rispettato la democrazia, avrebbe agito come in un reality show e per questo, alla luce di ciò, Italia Viva ha riaffermato la fiducia nei confronti del Presidente della Repubblica aprendo però di fatti la crisi di Governo.

Quale sarà il futuro del Governo Conte bis? La crisi è ormai aperta e la strada percorribile sembra solo un passaggio di nuovo dal Presidente della Repubblica per un Governo Conte ter oppure il riandare di nuovo alle elezioni.

Questa sera ci sarà alle 20:30 il Consiglio dei Ministri, seguiranno aggiornamenti.