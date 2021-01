Massimo Cannoletta, il più amato campione nella storia de L’Eredità, ha trovato un nuovo lavoro: metterà a frutto la sua passione

Nella storia dei quiz televisivi, o game show come li chiamano oggi, ci sono campioni che rimangono impressi per la loro bravura, simpatia, cultura. Come Massimo Cannoletta che per due mesi ha tenuto compagnia ai telespettatori di Rai 1 vincendo poco meno di 300mila euro a L’Eredità prima di abbandonare. E ora ha anche un nuovo lavoro.

Tra le mille cose che il 46enne leccese ha raccontato in trasmissione e poi nelle successive apparizioni televisive, c’è anche il problema legato alla sua occupazione. Negli ultimi anni infatti era stato assunto dalle due più grandi compagnie di crociera che operano in Italia (una nonostante il nome ha proprietà americana). Ma dallo scorso aprile, a causa del Covid, era rimasto a terra in tutti i sensi.

Oggi però per tutti i suoi fans arriva la notizia tanto attesa: la popolarità e la sua simaptia hanno fruttato a Massimo Cannoletta un nuovo lavoro. Comincerà a collaborare con il settimanale ‘Gente’, uno dei più popolari e letti, curando ogni settimana una rubrica a metà tra viaggi e cultura. La rubrica si chiamerà ‘In viaggio con Massimo Cannoletta’ e corona un suo sogno, perché nasce come divulgatore scientifico.

Non sappiamo se sarà il nuovo Alberto Angela, ma di sicuro c’è una bella fetta di pubblico pronta a seguirlo: “Avrò l’opportunità di viaggiare con i lettori nell’arte e nella conoscenza – ha detto prima di cominciare – e nella bellezza che spesso si nasconde nel nostro sguardo e va cercata”.

Massimo Cannoletta è diventato personaggio amatissimo anche se non ha perso l’attaccamento alla sua terra. Nel suo paese, Acquarica di Lecce (a pochi km dal capoluogo) sono poco più di mille anime e tutti lo conoscono. Per questo tornerà lì, anche se comincerà una nuova avventura professionale.

Di recente, intervistato prima da ‘Oggi’ e poi da Serena Bortone su Rai 1, Massimo ha confessato che i 280mila euro vinti almeno per ora non sono arrivati. Ma questa popolarità inattesa l’ha piacevolmente travolto. Però un sassolino dalle scarpe se l’è tolto: “Ho ricevuto messaggi da persone alle quali, prima dell’Eredità, avevo scritto per collaborare anche a titolo gratuito, solo per il mio gusto di divulgare. Non mi hanno nemmeno degnato di un saluto mentre ora stanno bussando alla mia porta”.