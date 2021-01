Benzina e diesel, prezzi ancora su. Proseguono i rialzi dei costi dei carburanti, e il motivo è da non credersi

Come se non bastasse la crisi della pandemia e dei costi per la vita degli italiani, ecco tornare i tanto temuti aumenti dei prezzi dei carburanti. Una ben poco lieta notizia “tipica” di ogni inizio anno, che si ripropone anche ora che è cominciato da poco il 2021. Stavolta, però, il motivo è particolare. Si sa, infatti, che da qualche tempo la situazione sui mercati dei petroli si è tranquillizzata.

I mercati petroliferi internazionali hanno fatto registrare un andamento più ordinario. Ma, come si legge su “Staffetta Quotidiana”, Eni oggi si è “svegliata” con una notizia molto poco piacevole. Il colosso “Eni” ha deciso di imporre l’aumento di 1 centesimo al litro per tutti i prezzi “consigliati” della benzina. Immediatamente, lo stesso hanno fatto altre aziende, come Q8: in questo caso c’è stato addirittura un “rilancio”, perché il centesimo di aumento è arrivato non solo su benzina, ma anche per il diesel.

Prezzi benzina e diesel: l’improvviso rincaro deciso da Eni

E i rincari sono stati verificati direttamente alla pompe, subito visionate dagli esperti. Da capire ora il motivo che indotto Eni all’improvviso (e in apparenza ingiustificato) rialzo. Esaminando la media dei prezzi praticati (fonte Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta) nella giornata di ieri i prezzi erano assolutamente nella media: Benzina self service 1,460 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,470 pompe bianche 1,434), diesel 1,335 euro/litro (+3, compagnie 1,345, pompe bianche 1,308).

Benzina servito 1,594 euro/litro (+2, compagnie 1,644, pompe bianche 1,491), diesel 1,474 euro/litro (+1, compagnie 1,526, pompe bianche 1,365). Questi i prezzi in autostrada, sempre relativi a ieri: benzina self service 1,557 euro/litro (servito 1,795), gasolio self service 1,443 euro/litro (servito 1,697), Gpl 0,721 euro/litro, metano 1,061 euro/kg, Gnl 0,897 euro/kg.