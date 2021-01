Dawson’s Creek dal 15 gennaio sbarca su Netflix con tutte le sei stagioni. Ma per i fan della serie tv culto la sorpresa è stata amara

Chi oggi ha più di trent’anni è cresciuto a latte, pane e Dawson’s Creek (o in alternativa The O.C.). Una serie tv che ha cresciuto più generazioni, a partire dalla fine degli anni ’90 e ora è tornata con tutte le sei stagioni su Netflix. Ma la sorpresa per tutti i fans è stata amarissima, quasi uno shock.

Dal 15 gennaio con la prima stagione Katie Holmes e Michelle Williams, James Van Der Beek e Joshua Jackson sono tornati, questa volta su Netflix. Con loro però non c’è un pezzo di storia: manca la sigla, quella che gli amanti di Dawson’s conoscono a memoria anche se ognuno la canta come vuole.

Era ‘I don’t want to wait‘, brano di Paula Cole scritto nel 1991 e sdoganato cinque anni dopo. In Italia però per tutti è diventata in fretta ‘Anouonauei’, quasi un tormentone, un mantra da cantare ogni volta che iniziava una puntata. Su Netflix, invece, nemmeno una nota ad accompagnare i titoli di testa. E sarà così anche per le altre cinque stagioni trasmesse sulla piattaforma on demand, non ci sono dubbi

Dawson’s Creek arriva il 15 gennaio su Netflix e questa è la faccia che farete guardando gli episodi più spaccacuore. pic.twitter.com/bp1u2YroXa — Netflix Italia (@NetflixIT) December 22, 2020

Un colpo basso che Netflix giustifica così: “Ve lo diciamo subito: la sigla non è ANUWANUWEI. Lo sappiamo, fa malissimo, ma non dipende da noi”. Dipende in effetti da un problema di diritti d’autore che non sono stati concessi per la versione in dvd e per quella in streaming. Al suo posto quindi ‘Run like mad’ di Jann Arden, la sigla degli episodi italiani nella prima stagione. Non proprio la stessa cosa, ma ce ne faremo una ragione.

Dawson’s Creek, la serie tv culto: cosa fanno oggi i suoi protagonisti principali

Sigla o non sigla, il ritorno di Dawson’s Creek in versione integrale su Netflix è un’ottima notizia per chi lo conosce già (anche a memoria) e per chi lo deve scoprire. Di fatto aveva consolato tutti i nostalgici di Beverly Hills 90210 tra il 1999 e il 2003, prima di cedere il passo a The O.C. altra serie tv culto.

In Italia è stata riproposta diverse volte, l’ultima delle quali nel 2018 su Sky Atlantic per festeggiare il ventennale del primo episodio, ma chi la amala vorrebbe sempre. L’impacciato Dawson (James Van Der Beek) con la passione per il cinema, la ribelle Jen (Michelle Williams) che è forse astata anche la più amata dal pubblico. Ma anche la secchiona Joey (Katie Holmes) e il vulcanico Pacey (oshua Jackson). Amori e delusioni giovanili, dal liceo fino al college, ma anche la prima serie tv a sproporre un bacio omosessuale in prima serata.

Oggi Michelle Williams è stata candidata per quattro volte all’Oscar, ha vinto un Golden Globe e ha due figli, mentre James Van der Beek è padre per cinque volte. Katie Holmes ha sposato Tom Cruise (che è anche papà di sua figlia Suri) e Joshua Jackson è stato protagonista di altre serie tv culto come Fringe e The Affair. Per i loro fans però sono ancora i ragazzi di Capeside, quelli di ‘Anouonauei’.