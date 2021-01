Segui live tutte le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto di oggi sabato 16 gennaio 2020. Tutti i numeri dalle ore 20

Siete pronti per vivere ancora una volta il nostro consueto appuntamento live con le estrazioni di Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto? Seguite in diretta tutte le estrazioni e scopri i numeri estratti vincitori. Potreste essere tra i fortunati vincitori dei montepremi messi in palio.

Nell’ultima estrazione nessun ‘6’ ma a Collegno, in provincia di Torino, è stata registrata una vincita da 78mila euro che è anche la più alta dell’ultimo concorso. Notevoli anche i 52mila euro vinti ad Aviano (in provincia di Pordenone) e i 47.500 euro vinti a Cercola in provincia di Napoli. In tutto l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 6,5 milioni di euro in tutta Italia.

Diretta numeri e simboli estratti il 15 gennaio 2021

Se vuoi conoscere i numeri estratti nella data precedente clicca qui per scoprire tutti i numeri e i simboli estratti il 14 gennaio 2021.

I numeri saranno estratti a partire dalle ore 20 e noi aggiorneremo costantemente in tempo reale. A tal proposito è utile ricordare che alcune ruote saranno però estratte in leggero ritardo a causa delle norme anti-Covid.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE: in aggiornamento



Numero Jolly

Superstar

ESTRAZIONI DEL LOTTO

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

** In base alle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020, alcune ruote oggi saranno estratte solo dopo le 21**

10ELOTTO, I NUMERI

Numero Oro

Doppio Oro

SIMBOLI E NUMERI DEL SIMBOLOTTO

Ruota di Bari: