Infortunio pazzesco in campo: Unai Bilbao ferito da un chiodo

Messico, infortunio incredibile durante una partita del massimo campionato: Unai Bilbao ferito da un chiodo che sorreggeva un cartellone pubblicitario

Unai Bilbao, difensore spagnolo del Necaxa, ha rischiato di entrare nella storia del campionato messicano di calcio ma dalla porta sbagliata. Ha infatti subito un infortunio pazzesco al ginocchio destro non per un contrasto di gioco ma solo per colpa di un chiodo. Il motivo è molto più drammatico ed è legato agli sponsor del club.

Durante la partita tra la sua attuale squadra (è in prestito dalla scorsa estate) e l’Atlético San Luis, Bilbao stava difendendo la palla dall’attacco di un avversario, Verso la linea di fondo, è stato leggermente spinto cadendo su un cartellone pubblicitario messo fuori dal rettangolo di gioco.

Non sembrava nulla di strano, una normale azione di gioco. Ma subito il 26enne spagnolo ha cominciato a urlare per il dolore e nessuno aveva capito che cosa fosse successo. Le immagini però hanno mostrato una profondissima ferita all’altezza del ginocchio, che non poteva essere stata provocata dall’avversario.

Messico, infortunio pazzesco; come sta adesso Unai Bilbao dopo la ferita?

In effetti Unai Nibao è stato sfortunatissimo. Cadendo su quel cartellone, uno dei chiodi di fissaggio si è conficcato nel ginocchio destro, provocandogli una ferita impressionante e un dolore tremendo, come hanno testimoniato le sue urla e delle sue lacrime.

Este es el clavo con el que Unai Bilbao sufrió la lesión el día de hoy ante San Luis, son utilizados para fijar las lonas publicitarias que se ubican a un costado de las porterías. pic.twitter.com/8322hIBXBm — Juan Carlos Zamora (@JCZamora07) January 16, 2021

Subito soccorso dallo staff medico del suo club e dal personale sanitario presente allo stadio, lo sfortunato giocatore è stato portato all’ospedale più vicino. Fortunatamente nelle ore successive è arrivato il comunicato del club che certificava la sua buona salute, anche se sono stati necessari diversi punti e a lui servirà del riposo per rimettersi in sesto.

La LIGA MX, massimo campionato messicano, ha pubblicato un messaggio spiegando che “l’integrità dei giocatori è la cosa più importante. Ecco perché rivedremo l’incidente con Unai Bilbao, in modo che situazioni come questa non si ripetano. Per fortuna Unai sta bene ed è stata curato dallo staff medico del Club ”.

Unai Bilbao, un passato nell’Athletic Bilbao in Spagna e presenze nella Segunda División iberica, dal 2018 gioca in Messico. Prima ha vestito la maglia dell’Atlético San Luis e nel

luglio 2020 è stato ceduto in prestito annuale al Necaxa.