Dopo il derby dominato dalla Lazio, Caicedo e Cataldi hanno continuato la partita attraverso i social. I due hanno preso in giro i romanisti

Il derby della Capitale è una partita sempre molto sentita a Roma. Chi perde è condannato ad incassare gli sfottò dei vincitori per mesi, almeno fino alla partita di ritorno. Ieri sera la Lazio ha battuto la Roma con un secco 3-0 in una partita senza storia, dominata dal club biancoceleste. Per gli uomini di Simone Inzaghi è stata una serata perfetta e i festeggiamenti a fine partita non sono mancati.

Non sono mancati nemmeno gli immancabili sfottò del post-partita, che hanno visto protagonisti soprattutto Caicedo e Cataldi. I due hanno utilizzato i social per lanciare qualche frecciatina verso la sponda giallorossa, uscita dallo Stadio Olimpico con le ossa rotta.

Caicedo su Twitter, Cataldi su Instagram: gli sfottò laziali attraverso i social

La Lazio ha battuto la Roma nel derby della Capitale con il punteggio di 3-0. A segno per i biancocelesti il solito Ciro Immobile e una doppietta di Luis Alberto. Il match non ha mai avuto storia, dominato per 90 minuti dai biancocelesti e per questo il post-partita è stato abbastanza caldo, soprattutto sui social.

Sotto la curva perché Roma è S.S Lazio … pic.twitter.com/Qmx7ZZPSPW — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) January 15, 2021

Nei giorni scorsi Ruggiero Rizzitelli, ex calciatore della Roma dal 1988 al 1994, aveva acceso la partita prendendo in giro i cugini laziali: “Venerdì sera c’è un’amichevole contro una piccola squadra”. Le parole dell’ex attaccante giallorosso non sono passate evidentemente inosservate, considerando la verve che gli uomini di Simone Inzaghi hanno messo in campo.

⚪️ LA PRIMA SQUADRA DELLA CAPITALE 🔵 pic.twitter.com/rtOuBKF8mj — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 15, 2021

E, soprattutto, considerando le risposte che sono arrivate immediatamente dopo il fischio finale. Dopo aver a lungo festeggiato in campo, nonostante l’assenza del pubblico, i giocatori della Lazio hanno potuto accedere ai propri profili social una volta tornati nello spogliatoio, a quel punto, per alcuni di loro, è partita la vendetta.

Il tema ricorrente è ovviamente quello dell’amichevole. Danilo Cataldi, centrocampista e prodotto del settore giovanile laziale, ha pubblicato una storia su Instagram nella quale ha scritto pochissime parole, ma molto dirette: “Piccola squadra. Amichevole”. Queste poche parole, scritte su sfondo nero, sono sicuramente arrivate al mittente.

Anche Felipe Caicedo, attaccante sudamericano in forza al club di Claudio Lotito dal 2017, ha voluto contribuire. Attraverso il proprio profilo Twitter ha pubblicato un tweet di sfottò rivolto a Rizzitelli e, di conseguenza, all’intero ambiente romanista: “Meno male che era un’amichevole ragazzi”. Il tutto contornato da due faccine che lacrimano a causa delle risate. Insomma, il derby capitolino non delude mai, peccato soltanto per l’assenza del pubblico sugli spalti.