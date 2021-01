Fiorella Mannoia, durante il primo appuntamento di La musica che gira intorno, ha cantato la storica hit di Ambra Angiolini T’appartengo, scatenando la gioia del pubblico della rete che non si sarebbe mai aspettato un momento del genere.

Fiorella Mannoia ieri sera è andata in onda con il primo appuntamento di La musica che giro intorno. Per un ritorno in grande stile sul piccolo schermo non poteva di certo mancare un’ospite di tutto rispetto. Tant’è che la cantante ha stupito tutti chiedendo ad Ambra Angiolini di prendere parte allo show.

L’attrice non solo ha accettato l’invito della cantante, ma ha preso parte al programma in un primo momento portando in scena un monologo dedicato al difficile periodo che tutti noi stiamo vivendo, chiedendo di non perdere mai la speranza di poter tornare alla vita a cui tutti eravamo abituati, ma dopo si è lasciata andare alle note del suo storico pezzo T’appartengo.

Ambra, per l’occasione, non ha presentato il pezzo da sola, ma in compagnia della padrona di casa. Manco a dirlo, il video di quel momento in pochi istanti è riuscito a diventare virale.

Ambra Angiolini ospite da Fiorella Mannoia: web in delirio

Ieri sera Fiorella Mannoia e Ambra Angiolini hanno cantato T’appartengo e il pubblico è letteralmente impazzito per questo momento. In primis perché non si aspettava assolutamente che la cantante potesse portare in scena la storica canzone dell’ex ragazza di Non è la Rai, ma poi perché da anni i fan dell’attrice sognano un suo ritorno nelle scene musicali. Ritorno che purtroppo, almeno per il momento, non sembra essere affatto previsto.

Nonostante ciò hanno apprezzato e non poco quanto presentato durante il programma andato in onda ieri sera, che gli ha permesso di sorridere e sognare i vecchi tempi passati per qualche minuto, ma non solo. C’è chi ha perfino proposto alle due, nonostante Fiorella non conoscesse le parole, di incidere la versione presentata in trasmissione in quanto hanno trovato il tutto davvero molto iconico e dopo di tutto come dargli torto?

Fiorella Mannoia e Ambra Angiolini hanno incantato il pubblico del piccolo schermo, regalando a tutti loro un momento che difficilmente dimenticheranno.