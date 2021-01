Anche se il processo per diffamazione aperto da Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli ancora non è finito la conduttrice guarda al futuro.

Dal 18 Gennaio Adriana Volpe condurrà in solitaria il programma “Ogni Mattina“, in onda su TV8, uno dei canali di Sky.

Si tratta, per la conduttrice, di un felice ritorno e di una conferma del suo talento anche da solista.

Finalmente, quindi, Adriana potrà lasciarsi alle spalle tutti i problemi avuti nell’ultimo periodo, senza dimenticare, però, la querelle ancora aperta con Giancarlo Magalli.

Tra la partecipazione al Grande Fratello VIP ed il processo ancora aperto, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla famosa conduttrice.

Adriana Volpe: la nuova vita dopo Magalli ed il GF VIP

“Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche questa volta.”

Con questa parole, l’8 Luglio scorso, Adriana Volpe rispondeva per la prima volta all’ex collega, il più famoso Giancarlo Magalli, dopo anni (a sentir lei) di incomprensioni.

La lotta, tra i due, va avanti da tempo e risale addirittura al 2017.

Il motivo dell’antipatia nata tra i due conduttori sarebbe veramente futile: parte che Adriana, al tempo, svelò in diretta durante un programma la vera età di Magalli.

Il presentatore, che doveva allora compiere 70 anni, non avrebbe preso bene la rivelazione e l’avrebbe chiamata con un aggettivo decisamente poco elegante.

Da quel momento, la bufera. Per Adriana Volpe, il montare del litigio ha significato un decisivo aumento dei problemi lavorativi; Magalli, invece, ha visto la sua immagine pubblica diventare sempre meno “simpatica”.

Secondo Adriana, infatti, nonostante gli 8 anni di lavoro insieme a Magalli (“Sono quella che è durata più a lungo vicino a lui“), il problema vero non sarebbe l’antipatia.

“Ogni volta che sollevi un problema” ha detto “diventi tu il problema“.

Essersi scontrata con il famoso presentatore, aver iniziato un botta e risposta fatto di velenose frecciatine ed insulti più o meno velati, ha decisamente messo in difficoltà la Volpe. Che però, a quanto pare ha tenuto duro ed adesso inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, infatti, Adriana ha parlato con entusiasmo del futuro, sottolineano come questo sia un momento particolarmente felice per lei.

Effettivamente, non ci sono dubbi a riguardo! Per quanto riguarda il programma “Ogni Mattina“, Adriana avrebbe detto:

“Sarò un cavallo pazzo: considero questa conduzione in solitaria un vero trampolino oltre che una grande sfida, visto che dovrò dimostrare di saper confezionare una trasmissione quotidiana di 4 ore al fianco di inviati e personaggi meravigliosi.”

Ma non basta; oltre ad aver conquistato la conduzione in solitaria del programma (con i fan, entusiasti, che l’applaudono), Adriana ha anche espresso i suoi sentimenti verso TV8:

“TV8 è una realtà nuova, dove ci permettono di sperimentare. In Rai era diverso, sono reti governative e ci sono delle regole. Qui nessuno dice ‘questo non lo puoi dire’ o ‘questo tema non lo puoi affrontare.”

Insomma, finalmente la conduttrice ha ritrovato la serenità lavorativa, persa dopo un lungo periodo di lontananza dagli schermi.

A quanto pare, molti di questi problemi sarebbero stati scatenati dalla litigata con Magalli, diventata, negli anni, una vera e propria lotta.

Al momento ci sono ben due processi aperti, da parte di Adriana contro Giancarlo, per diffamazione. Ma, per la conduttrice, non si tratta più di avere solo ragione. Con la crescita personale e lavorativa è arrivata anche un’evoluzione decisamente importante:

“Lavorare con Giancarlo è stato molto difficile. In me rimane la voglia di un senso di giustizia che mi aspetto dopo la denuncia. Non mollo: non lo faccio per me, che ho preso un mio percorso, ma per chi arriverà dopo. Investo tempo, energie e anche soldi per la tutela del lavoro: non è possibile che se uno alza il dito per segnalare una questione seria non solo non venga ascoltato ma addirittura zittito e messo in disparte.”

Insomma, non si tratterebbe più di avere ragione sull’altro ma di difendere l’etica lavorativa ed un ambiente molto difficile. Dopotutto, effettivamente, Magalli non ha risparmiato battutine e dichiarazioni decisamente forti nei confronti di Adriana Volpe.

Lei, però, è riuscita nuovamente a ritagliarsi uno spazio niente male nella televisione italiana. Se la litigata l’aveva messa in cattiva luce, la partecipazione al Grande Fratello VIP, invece, le ha donato letteralmente una nuova vita.

“La mia vita è cambiata con il Grande Fratello VIP: lì ho capito che sapevo fare una tv senza copione, essendo me stessa, raccontando le cose come le volevo raccontare e non come altri avevano scritto per me.”

Insomma, se non ci fosse stato il Grande Fratello, forse Adriana non sarebbe qui, oggi, a raccontare dei suoi piani per il futuro. Partecipare al famoso reality le ha cambiato la vita: è stato proprio allora, infatti, che Signorini le ha proposto la conduzione di “Ogni Mattina“!

Effettivamente, ormai lo sappiamo, il GF VIP regala veramente grandi emozioni: nell’edizione di quest’anno, infatti, possiamo annoverare una nuova canzone scritta da Cristiano Malgioglio e delle rivelazioni scioccanti fatte da Tommaso Zorzi su Stefania Orlandi.

Adriana Volpe, invece, ha decisamente migliorato la sua immagine e posizione lavorativa grazie al Grande Fratello e adesso è pronta per fare il grande salto. Finalmente, libera da discussioni e litigi (ma in attesa della giustizia) potrà concentrarsi sul lavoro e riprendere in mano la sua carriera.

Dal 18 Gennaio vedremo come e quanto la scommessa fatta su di lei ripagherà la produzione di “Ogni Mattina“!