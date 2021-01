By

Nelle ultime ore Cristiano Malgioglio si è espresso su Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ed in maniera decisamente artistica: con una canzone.

Forse i più lo conoscono e lo ricordano come show-man e frequentatore dei “salotti” televisivi più importanti.

Eppure, Cristiano Malgioglio, è un grandissimo cantautore che, per anni, ha firmato, cantato e prodotto testi e musiche decisamente entusiasmanti!

Oggi ha confessato a Novella2000 di aver deciso di dire la sua sulla relazione tra Tommaso e Francesco proprio tramite un nuovo brano.

Ecco che cosa sappiamo.

Cristiano Malgioglio e la canzone su Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che fa infuriare i fan

La partecipazione di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello (di cui vi avevamo parlato qui) ha sicuramente creato non poco scompiglio.

Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, infatti, il famoso cantante e show-man ha decisamente fatto sentire la sua voce (con dichiarazioni anche piuttosto velenose).

Come dichiarato anche da Tommaso Zorzi, che ha detto in trasmissione “Cristiano con me ha un’attenzione quasi paterna“, di certo tra il cantante ed i due famosissimi concorrenti della casa si è instaurato un rapporto particolare.

Cristiano, infatti, ha decisamente preso sotto la sua ala Tommaso ed ha a cuore il suo benessere e la sua felicità.

Lo ha dimostrato scrivendo una lettera che è stata fonte di molte polemiche ma anche diventando il vero e proprio “confidente” di Zorzi.

Proprio Malgioglio, infatti, ha convinto il famoso influencer ha confidarsi con lui e lo ha aiutato ad esprimere i suoi sentimenti.

Di certo un aiuto non da poco che, però, è stato visto dai fan di Zorzi come particolarmente “invadente“.

Nulla di male nell’aiutare Tommaso a rivelare e capire i suoi sentimenti ma, per tutti i follower di Tommaso Zorzi, c’è la sensazione che Cristiano abbia esagerato con anche altri atteggiamenti.

Tra questi, è notizia dell’ultima ora, ci sarebbe la realizzazione di una canzone che Cristiano Maglioglio ha scritto su Francesco Oppini e Tommaso Zorzi.

L’amore tra i due, infatti, non potrà mai sbocciare: Francesco Oppini è felicemente fidanzato.

Per questo la situazione tra i due ha tenuto con il fiato sospeso milioni di spettatori: l’idea di un amore sbocciato da una parte sola, così disperato ed impossibile da confessare ha fatto breccia nel cuore di molti.

Ecco quindi che Cristiano Malgioglio, una volta uscito dalla Casa, ha dichiarato a Novella2000 di aver scritto un brano riguardo l’amore tormentato dei due.

Insomma, la storia d’amore (che non è tale) ha ispirato Malgioglio e gli ha permesso di realizzare un altro dei suoi capolavori.

Di certo, di amori tormentati, Cristiano se ne intende!

La reazione dei fan, però, non si è fatta attendere.

In molti sono convinti che scrivere una canzone a riguardo sia una mossa decisamente poco corretta!

Dopo le polemiche per il televolo truccato di Dayane Melio anche Cristiano Malgioglio e la sua canzone sono finiti nel mirino dei fan.

Il fatto che Malgioglio stia scrivendo una canzone su Tommaso e Francesco strumentalizzando i sentimenti di Tommaso è l’ennesima dimostrazione di come lui abbia fatto tutto fin dal principio per la sua immagine. E qualcuno ci aveva visto lungo, anche su questo 🍵 #tzvip — pazzeska icy (@fuoridallhype_) January 6, 2021

IMMAGINATE

gigi d’alessio feat. malgioglio

e come ballerino professionista harry styles. — dom; ZM track 3 (@domxshe) January 5, 2021

Malgioglio che scriverà una canzone ispirandosi al rapporto tra Tommaso e Francesco strumentalizzando nuovamente il tutto

Sono: NERA#tzvip — Aurora Carbone 🐢 (@CAurora3010) January 6, 2021

Insomma, per Cristiano Malgioglio e secondo le pagine di Novella2000, la canzone scritta su Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è un atto di semplice e pura ispirazione.

I sentimenti forti e l’impossibilità ed il tormento di questa amicizia-amore avrebbero ispirato Cristiano e gli avrebbero permesso di creare un nuovo capolavoro.

Per i follower di Zorzi si tratterebbe di una, ulteriore, strumentalizzazione del rapporto tra i due.

Chi avrà ragione?