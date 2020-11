Cristiano Malgioglio prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip ha lanciato una velenosa frecciata ai concorrenti.

Cristiano Malgioglio questa sera farà il suo ingresso, per la seconda volta visto che qualche anno partecipò all’edizione condotta da Ilary Blasi, nella casa del Grande Fratello Vip. Per l’occasione il paroliere di Mina ha deciso di rilasciare una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano dove non ha di certo risparmiato qualche velenosa frecciata ai concorrenti che già da qualche tempo fanno parte del cast di quest’edizione, affermando che purtroppo o per fortuna non conosce la maggior parte dei vipponi scelti da Alfonso Signorini come i suoi protetti.

“Onestamente non so chi siano tre quarti dei concorrenti“ ha esordito il cantante, che era indeciso se entrare nella casa. “Non ho la minima idea di che lavoro facciano, non conosco nemmeno i loro nomi“ ha concluso velenoso come soltanto lui sa essere. “Arrivati a questo punto, pretendo un Oscar consegnato dai concorrenti per il coraggio che avrò di stare in loro compagnia“ ha aggiunto, facendo già ben intendere che non sarà affatto tenero con loro e il pubblico non potrebbe aspettarsi diversamente da lui.

Malgioglio al GF Vip darà sicuramente una scossa alle dinamiche nella casa più spiata d’Italia.

GF Vip, Cristiano Malgioglio: il retroscena su Tommaso Zorzi

Cristiano Malgioglio, oltre a lanciare una frecciata velenosa ai suoi futuri colleghi del GF Vip, si è anche sbilanciato in merito ad uno dei protagonisti indiscussi di questa quinta edizione del reality show di canale 5: Tommaso Zorzi.

Contrariamente a quanti molti potessero pensare, il paroliere di Mina non vede l’ora di conoscerlo ed è convinto che insieme potranno strappare qualche sorriso al pubblico del piccolo schermo.

“Se non sbaglio abita vicino a casa mia” ha ammesso Malgioglio, che si spera possa durare più di Bettarini nella casa. “Magari insieme doneremo un po’ di allegria a chi ci guarda da casa“ ha spiegato. “Il pubblico ha bisogno di leggera in questo periodo: tutti ne hanno bisogno!” ha poi concluso e come potrebbero dargli torto?

Sicuramente l’accoppiata Malgioglio e Tommaso Zorzi regalerà tantissime gioie ai fan del Grande Fratello Vip, ma anche a molti altri concorrenti. Nella casa, infatti, Pierpaolo Pretelli non ha mai nascosto di essere un suo grande fan.

Intanto tutto sembra essere pronto per il grande ingresso di Cristiano nella casa e per un concorrente che entra, uno se ne va. Stasera scopriremo infatti chi sarà eliminato dal GF Vip.