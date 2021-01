Incredibile cosa sia successo tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello VIP: ecco che cosa ha confessato lui.

Chi segue il Grande Fratello VIP sarà sicuramente a conoscenza dell’amicizia tra Tommaso e Stefania, due fra i concorrenti più in vista nella casa.

Entrambi “chiusi” e spiati dalle telecamere da Settembre, Tommaso e Stefania hanno stupito il pubblico per la loro sincera e subitanea amicizia.

Tra i due, però, ultimamente hanno iniziato a rivelarsi dei piccoli screzi, subito sanati: l’ultimo riguarda i rapporti di Tommaso con Dayane.

Ma c’è stata una rivelazione decisamente scottante fatta da Tommaso che ha cambiato tutto: ecco che cosa è successo.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, la confessione: “Mi ha chiesto di litigare per finta”

Nelle ultime ore la Casa più spiata d’Italia ha vissuto dei momenti che hanno fatto tremare i suoi fan più sfegatati.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, infatti, hanno litigato duramente, in una maniera che ha veramente sconvolto e preoccupato i fan.

All’origine di tutto ci sarebbe la serata che Tommaso ha deciso di passare quasi unicamente con Dayane Mello, già malvista dagli spettatori a causa di alcuni “aiutini”.

La produzione del GFVIP, infatti, ha deciso di organizzare una serata a tema “Brasile”.

Tommaso ha speso molto tempo con Dayane (originaria proprio di questo paese), ballando con lei e chiacchierando durante tutta la serata.

Stefania Orlando non ha preso bene questa “defezione” ed ha deciso di confrontarsi con Tommaso a riguardo.

Per il giovane influencer, comunque, sembra non esserci davvero mai un attimo di respiro: anche Cristiano Malgioglio, nonostante sia uscito dalla casa, ha deciso di “sfruttare” le confessioni che gli ha fatto Tommaso!

Secondo Stefania Orlando, comunque, Tommaso l’avrebbe offesa e ferita, lasciandola da parte durante l’ultima serata.

Tommaso è rimasto decisamente sconcertato dalle accuse ed ha cercato di spiegare il suo punto di vista: ha passato la serata con Dayane per farle un piacere e per essere gentile con lei.

Sul web, a seguito della litigata, si è scatenato un vero e proprio ciclone: il marito di Stefania Orlando, addirittura, è finito nel mirino dei fan e criticato per aver messo un like di supporto ad un tweet.

Insomma, la situazione si è decisamente scaldata a causa di questa serata: i fan dell’uno e dell’altro hanno iniziato una vera e propria “battaglia” e le fazioni si sono scontrate duramente.

Oggi, però, è arrivato un colpo di scena: Tommaso ha dichiarato che Stefania Orlando avrebbe litigato con lui… per finta.

Stefania ha chiesto a Tommaso di litigare per finta #tzvip pic.twitter.com/q2z2sDpO1y — Majida (@MajidaSom) January 10, 2021

“Io non l’avrei mai detto se non fosse successa la cosa di ieri perché a me è venuto un dubbio. Perché lei (Stefania Orlando N.d.A.) quando c’è stata la prova di canto […] avevano appena mandato la clip del nostro semi-litigio e allora stava cantando Mario […] ed io ero nel backstage con Rosalinda e lei mi fa “Ti va se la prossima settimana facciamo finta?”

Come potete vedere nel video sopra, quindi, anche se Tommaso abbassa tantissimo la voce durante la confessione, si può sentire chiaramente come siano andate le cose.

Qualche settimana fa, quindi, Stefania Orlando gli avrebbe proposto di litigare per finta.

Il motivo?

Ma semplicemente il fatto che le clip dei “litigi” attirano le simpatie e le antipatie del pubblico e potrebbero, quindi, garantire ad uno dei due un’attenzione non indifferente.

A raccogliere la confessione di Tommaso c’è Cecilia Capriotti.

I due stavano parlando di com’era andata la serata e del conseguente litigio tra Tommaso e Stefania.

Cecilia ha, ovviamente, espresso il suo supporto a Tommaso sostenendo che, per l’appunto, non ha fatto niente di male a passare del tempo con Dayane.

Dopo la confessione riguardo alla presunta proposta indecente di Stefania, Cecilia ha, però, confermato.

Stefania Orlando avrebbe fatto anche a lei la medesima proposta!

I due hanno dovuto interrompersi e per il momento non possiamo saperne di più.

Una cosa è certa: qualcosa, tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, potrebbe incrinarsi per sempre.

Che cosa succederà?