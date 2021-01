Durante il corso del 2020 ci sono stati molteplici avvistamenti Ufo. Il perché è del tutto singolare e ti lascerà senza parole.

Di avvistamenti Ufo non se ne parla spessissimo. Stiamo parlando di avvistamenti di oggetti non identificati, per l’appunto “Unidentified flying object” (U.F.O.), che sono incrementati non poco durante il corso dell’anno appena passato.

Le testimonianze sono molteplici ma bisogna fare attenzione all’entità di essi e soprattutto a che cosa sono in realtà, sempre se sono oggetti successivamente poi identificati da organi istituzionali.

Per dare un’occhiata più approfondita bisogna guardare ai dati ufficiali ed alle informazioni istituzionali in questo caso dati dal Centro ufologico nazionale. Quest’ultimi hanno messo i puntini sulle “i” su molti di essi.

Ci sono stati troppi avvistamenti UFO? C’entra Elon Musk

Nel 2020, durante l’anno della pandemia, la quale stiamo ancora vivendo, sono infatti aumentate di molto le segnalazioni di oggetti volanti non identificati (UFO) secondo quanto ha sottolineato il Centro ufologico nazionale (CUN).

Il tutto ha dato origine a teorie fra le più disparate che hanno fatto durante l’anno scorso il giro del web quasi tutti i giorni fra i vari siti che si occupano appunto di questa specifica materia.

Parlando più nello specifico dei dati, le segnalazioni giunte al servizio Ufoline del Centro ufologico nazionale nell’anno appena trascorso sono state ben 380. Si parla di più di una segnalazione al giorno tenendo conto dei 365 giorni dell’anno.

Secondo quanto rende noto il CUN c’è stato infatti un incremento molto alto, del 57%, rispetto alle 241 segnalazioni dell’anno ancora precedente, il 2019. Il tutto ovviamente ha richiesto una spiegazione doverosa.

“Sicuramente ha condizionato molto l’attività della Space X” afferma il Centro Ufologico Nazionale facendo riferimento alle decine e decine di satelliti lanciati dall’azienda del visionario imprenditore Elon Musk per l’internet globale.

Secondo infatti quanto spiega il Centro ufologico nazionale circa “il 41% delle segnalazioni, sono da dover attribuire al passaggio dei satelliti Starlink” specificando la presenza anche di “un ‘flap’ nei mesi di marzo (29 avvistamenti) ed aprile (75)“.

Se vogliamo parlare delle segnalazioni regione per regione è doveroso citare in prima linea la regione Lazio che con ben 30 avvistamenti è in testa alla file, seguito poi dalla regione Toscana con 27 avvistamenti, dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna che invece presentano entrambe 23 segnalazioni di avvistamenti.

La Valle d’Aosta invece è l’ultima della lista siccome presente una sola segnalazione di avvistamenti ufo. Nell’anno della pandemia c’è stato almeno un avvistamento UFO al giorno, di cui il 41% da parte dei satelliti di Elon Musk. Tutto il resto?