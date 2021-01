By

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato alla Camera dei Deputati per fare il punto sulla crisi di Governo: rivolto un appello ai “responsabili”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato alla Camera dei Deputati per fare il punto sulla crisi di governo. Il premier ha fatto appello a tutti i parlamentari per fare fronte alla “sfida epocale” della pandemia.

Nel tentativo di convincere i “responsabili” a sostenerlo, ha rivendicato la posizione riformatrice ed europeista del governo. Conte ha anche annunciato una legge elettorale proporzionale, e ha rinunciato alla delega all’Intelligence e all’interim del ministro dell’agricoltura. In più, ha riconosciuto il contributo dell’opposizione durante questo periodo difficile.

La strategia di Conte per evitare la crisi di governo

In poche parole, il presidente del Consiglio sta facendo di tutto per portare a sé quei pochi senatori e deputati che servono a sostituire i “transfughi” di Italia Viva, che gli hanno voltato le spalle. Intanto, i membri di Forza Italia hanno annunciato che voteranno compatti contro il Governo: Conte dovrà sottoporsi alla fiducia. Se non avrà i numeri la crisi sarà anche parlamentare.

Conte: “C’era davvero bisogno di aprire una crisi in questa fase? NO.”#Camera pic.twitter.com/gIwBZgyXre — valentina (@mocciosvs) January 18, 2021

A quel punto non dovrà fare altro che dimettersi e tutto andrà nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che potrà provare a verificare se esistono le condizioni per una nuova maggioranza, oppure (o successivamente) sciogliere le camere e andare a elezioni politiche anticipate. Intanto, Conte si affanna a trovare i numeri giusti per andare avanti, ma al momento ancora nulla è certo.

Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge elettorale e riforme costituzionali. Si tratta di materia parlamentare. #Conte ormai imbarazzante e pericoloso per gli altri e per sé (la seconda cosa importa meno) — Daniele Capezzone (@Capezzone) January 18, 2021

Conte ha detto che deve rimanere al governo per fare le cose che chiedono gli Italiani, a partire da una legge elettorale proporzionale. La legge elettorale… Vabbè, è ufficiale, ormai costui vive su Marte. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 18, 2021