Grande riconoscimento per l’isola di Procida, che è stata eletta capitale della cultura 2022

Procida sarà la capitale italiana della cultura 2022. Il prestigioso riconoscimento raccoglierà l’eredità di Parma e darà alla piccola isola del Golfo di Napoli l’importante investitura. La decisione arriva dalla Giuria per la selezione della “Capitale italiana della cultura 2022”, con a capo il professor Stefano Baia Curioni col patrocinio del ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini. La cittadina campana ha superato la concorrenza delle 10 finaliste, scelte a loro volta da 28 candidate originarie.

#Procida:

Perché è stata proclamata Capitale italiana della cultura 2022 pic.twitter.com/XDzYdG7tgs — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) January 18, 2021

Procida Capitale della Cultura 2022: le città che ha superato

Le altre contendenti erano Ancona, Bari, Cerveteri (Roma), L’Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Trapani, Verbania, Volterra (Pisa). La speranza è che nel 2022 si possa tornare alla normalità, ha detto il ministro Franceschini: “Vogliamo ripartire dalla prossima capitale della Cultura 2022 – ha spiegato – abbiamo lasciato il titolo a Parma un anno in più, sperando di uscire da questo incubo”. Il ministro ha fatto i complimenti a Procida su Twitter.

La Capitale italiana della cultura 2022 è la città di #Procida !#CIDC2022 — Dario Franceschini (@dariofrance) January 18, 2021

Il ministro, collegato in videoconferenza, ha annunciato che nel 2023 il titolo sarà dato in maniera simbolica a Brescia e Bergamo, che hanno sofferto tanto per il Covid-19. Oltre Procida capitale della cultura 2022, un riconoscimento anche per L’Aquila, città europea dello sport 2022, mentre Taranto è stata designata per ospitare i XX Giochi del Mediterraneo del 2026.