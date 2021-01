Pep Guardiola, l’allenatore che col suo Barcellona ha cambiato il calcio, compie oggi 50 anni: gli auguri da tutto il mondo

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, come oggi 50 anni. L’ex calciatore (con un passato al Brescia) è entrato nella storia del calcio per aver “inventato” il Tiki Taka. Ossia quel modo di giocare fatto di passaggi intensi ed avvolgenti, a “stordire” l’avversario fino ad arrivare fin dentro la porta avversaria con un calcio veloce. Oggi Pep Guardiola è l’allenatore del Manchester City: la sua è stata una carriera di successi, fin da quando faceva il calciatore. Lo spagnolo giocava nel ruolo di regista: non era un giocatore particolarmente veloce, ma spiccava per una notevole visione di gioco.

Comportamento da leader calmo e un approccio che sembrava essere già quello di un allenatore in campo. Anche da giocatore, in particolare con il suo Barcellona, la carriera di calciatore è stata ricca di successi. I tifosi italiani lo ricordano per un a breve esperienza alla Roma e una più consistente nel Brescia, quando era ormai a fine carriera. Bello il suo rapporto con l’allenatore dell’epoca, il “mitico” Carlo Mazzone, che gli insegnò l’italiano. Guardiola ha raccontato spesso di aver appreso moltissimo dal tecnico romano, che gli insegnò soprattutto “la vita” e l’approccio da padre di famiglia che tanto colpì lo spagnolo. Ancora oggi Guardiola chiama Mazzone per sapere come sta, l’ormai anziano ex allenatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pep Guardiola (@mrpepguardiola)

I 50 anni di Guardiola, il miglior allenatore al mondo

Da giocatore ha vinto sei campionati spagnoli, due Coppe di Spagna, quattro Supercoppe spagnole, una Champions League, una Supercoppa europea e una Coppa delle Coppe Uefa con il Barcellona, oltre ad un oro olimpico con la nazionale spagnola. Le cose più belle, però, Guardiola le ha fatte da allenatore: ha cominciato la sua carriera da tecnico nel suo Barcellona, diventando il tecnico della prima squadra nel 2008. Ha condotto i blaugrana alla vittoria di tre campionati, due coppe nazionali, tre Supercoppe spagnole, due Champions League, due Supercoppe europee e due Coppe del mondo per club. Sono stati ben 14 i trofei vinti in quattro anni. Guardiola è l’allenatore più vincente della storia del Barcellona.

Chiusa l’esperienza in Spagna, è diventato allenatore del Bayern Monaco, dove pure ha vinto una Supercoppa europea, una Coppa del mondo per club, tre campionati nazionali e due Coppe di Germania. Dopo aver fatto la storia anche in questo paese, dal 2016 è il tecnico del Manchester City, dove ha vinto due Premier League, una FA Cup, tre Football League Cup e due Community Shield. Guardiola è considerato il miglior allenatore al mondo: non solo per l’incredibile palmares, ma anche per il suo calcio sempre piacevole e basato sul bel gioco. Per i suoi 50 anni auguri da tutto il mondo: calciatori, colleghi tecnici e soprattutto i tifosi. Non solo delle sue ex squadre e del Manchester City, ma anche di tutti gli amanti del calcio.