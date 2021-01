Secondo quanto riportato dai media americani, Donald Trump avrebbe revocato le restrizioni di viaggio dall’Europa. Ma Biden lo ha smentito

Dagli Stati Uniti arriva una notizia molto interessante: il Presidente Donald Trump, in carica ancora per qualche ora, avrebbe revocato le restrizioni di viaggio dall’area Schengen, dalla Gran Bretagna, dall’Irlanda e dal Brasile. Il tutto partirebbe dal 26 gennaio, cioè quando il suo mandato sarà già terminato da una settimana. Lo ha reso noto la Casa Bianca.

L’area Schengen comprende 26 stati europei (tra questi c’è anche l’Italia) che hanno abolito i controlli sulle persone alle frontiere. Si tratta di quei paesi europei nei quali si può circolare liberamente, anche senza passaporto, semplicemente con un documento identificativo valido. Prende il nome dalla cittadina lussemburghese, Schengen appunto, dove è stato siglato l’accordo tra le parti, nel 1985.

Trump ritira il blocco ai viaggi dall’Europa, ma Biden si oppone

E’ ancora scontro tra i due presidenti americani Donald Trump e Joe Biden. Il primo sarà in carica fino a domani, quando gli subentrerà il presidente eletto Biden. Con una nota della Casa Bianca, Donald Trump ha fatto sapere di voler eliminare il blocco dei viaggi aerei provenienti da diversi paesi, tra questi c’è anche l’Italia. Restano invece le limitazioni per Cina e Iran.

Il 12 gennaio i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc, che tradotto in italiano vuol dire Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Patologie) hanno emesso una direttiva secondo la quale dal 26 gennaio, tutti coloro che arrivano negli Stati Uniti d’America da paesi stranieri devono dimostrare di essere negativi al Covid-19, o comunque guariti. Trump ha lasciato intatte le limitazioni per Cina e Iran a causa della loro scarsa trasparenza nella comunicazione dei numeri ufficiali sulla pandemia.

Ma Donald Trump non ha fatto i conti con Joe Biden, che ha già comunicato di volersi opporre a questa decisione. Jen Psaky, futura portavoce della Casa Bianca per l’amministrazione Biden, ha risposto alla decisione di Trump attraverso un comunicato su Twitter. Nel comunicato smentisce la volontà degli Stati Uniti di eliminare gli attuali blocchi aerei per salvaguardare la salute pubblica degli americani.

Ecco quanto si legge nel tweet: “Con l’aggravarsi della pandemia e l’emergere di varianti più contagiose in tutto il mondo, non è il momento di revocare le restrizioni sui viaggi internazionali. Su consiglio del nostro team di esperti medici, questa amministrazione non intende eliminare le attuali restrizioni il 26 gennaio. L’obiettivo è quello di rafforzare le misure di salute pubblica sui viaggi internazionali, per ridurre ulteriormente la diffusione del Covid-19”.

With the pandemic worsening, and more contagious variants emerging around the world, this is not the time to be lifting restrictions on international travel. — Jen Psaki (@jrpsaki) January 19, 2021

Vicenda chiusa quindi? Quando c’è di mezzo Donald Trump mai dire mai. L’attuale presidente in carica lascerà la Casa Bianca domani mattina, qualche ora prima della cerimonia di insediamento di Joe Biden. Trump ha già dichiarato che non parteciperà alla cerimonia, come invece vorrebbe il protocollo. Joe Biden diventerà il 46 esimo presidente della storia degli Stati Uniti d’America, ma non avrà il piacere di ricevere il saluto ufficiale dal presidente uscente. E non è detto che gli dispiaccia!