Con un coraggioso post di Instagram il famosissimo Gabry Ponte ha comunicato ai fan che oggi affronterà un’operazione importante.

“Ciao! Devo dirvi una cosa…”

Inizia così la didascalia dell’ultimo post di Instagram di uno dei disc jockey italiani più famosi nel mondo.

Gabriele Ponte, membro della storica band “Eiffel 65” oggi ha sconcertato il suo pubblico, condividendo uno scatto su Instagram accompagnato da una didascalia che ha veramente preoccupato i suoi fan.

Ecco che cosa è successo.

Gabry Ponte: “Il mio cuore non va a tempo”

“Ciao👋 devo dirvi una cosa.. Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore , ironia della sorte, non va a tempo 🤷🏻‍♂️ per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene. Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa.. ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni…e a noi non piacciono le complicazioni vero?

😅 Quindi eccomi qua! Tra un po’ me ne vado sotto i ferri per fare questo tagliando importante, e poi approfitterò di questo periodo di “stop” forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai!! Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva ❤️ ci sentiamo presto!”

La notizia, certamente, sconvolgerà tutti i fan del mondo della dance e della musica targata primi anni 2000.

Gabry Ponte, infatti, ha appena comunicato sul suo account personale di essere malato.

Con un post veramente commovente, infatti, Gabry ha annunciato a tutti che sta per sottoporsi ad un’operazione decisamente importante.

A quanto pare (e come dice lui, per ironia della sorte), il famosissimo dj e produttore musicale avrebbe un cuore “che non va a tempo“.

La responsabile? Una malattia congenita del cuore che attacca le valvole cardiache non facendole “funzionare bene”.

Incredibile pensare che, per tutti questi anni, nessuno si sia mai accorto che qualcosa non andava!

Mentre il nostro showman preferito metteva i dischi sul palco, oppure si prestava a girare video musicali simpatici e divertenti, nessuno sapeva in realtà che da anni stava combattendo contro una malattia decisamente spaventosa.

Gabry Ponte, infatti, è una personalità decisamente conosciuta nel jet-set della musica dance italiana ed internazionale.

Tutti lo conosciamo per aver fatto parte di un trio musicale che ci ha fatto veramente sognare: gli Eiffel 65.

Nato nel 1973 a Torino, Gabry è in realtà attivo come artista musicale già dal 1993: sono quasi trent’anni di duro lavoro!

Dopo aver venduto più di dieci milioni di dischi in tutto il mondo con il gruppo famoso per aver rilasciato hit come “Blue (Da Ba Dee)“, Gabry Ponte si è dato ad una fortunata carriera solista.

Alcuni dei suoi brani e dei suoi remix, infatti, sono famosissimi ancora oggi!

La sua carriera ha continuato indisturbata per moltissimi anni, per arrivare, poi, nel 2020 ad esser e uno dei giudici della diciannovesima edizione di “Amici di Maria De Filippi“.

Insomma, si tratta di un personaggio che è cresciuto insieme a noi, accompagnandoci con le sue note in discoteca e sbarcando, poi, sui nostri schermi.

Una figura alla quale tutti, chi più e chi meno, siamo in qualche modo affezionati, responsabile del sottofondo musicale di tantissime serate estive.

Oggi, però, è arrivata la brutta notizia.

Sempre senza dimenticare un pizzico di ironia, Gabry ha comunicato a tutti che sta per subire un’operazione decisamente seria, impossibile da rimandare.

Per i medici, che lo seguono da anni, è arrivato il momento di portare Gabry Ponte “sotto i ferri“.

Lui, ovviamente, ha deciso di sottoporsi all’intervento, per evitare complicazioni più serie.

Nel post, oltre a qualche scherzo, c’è anche una richiesta ben precisa: quella di mandare amore, affetto ed energia positiva verso di lui.

Ovviamente, non c’è stato neanche bisogno di dirlo, la reazione non si è fatta decisamente aspettare.

Innumerevoli i commenti delle star od anche, semplicemente, di fan e di supporter che aspettando di vederlo tornare in piedi il prima possibile.

Noi, ovviamente, ci uniamo al coro di auguri di una pronta guarigione e di un recupero velocissimo.

Ovviamente vi terremo aggiornati sulle condizioni di salute del nostro dj preferito!