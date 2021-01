Mauro Icardi continua a far arrabbiare i suoi ex tifosi dell’Inter. Stavolta è sul banco degli imputati per aver presentato il nuovo logo

Icardi e i tifosi dell’Inter, un rapporto di amore e poi di odio che sembra non avere fine. L’attaccante, infatti, è riuscito di nuovo a far perdere la testa ai supporters nerazzurri nonostante sia ormai definitivamente un calciatore del PSG.

Ma cos’è che ha scatenato l’ira di alcuni tifosi interisti? Semplicemente il fatto che Maurito abbia lanciato da poco sui social il suo nuovo logo personale, con una I intrecciata all’interno di una M. Il nuovo simbolo che rappresenterà l’argentino è visibile da qualche ora sui suoi profili ufficiali.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che tra qualche settimana, esattamente il 1 marzo 2021, anche l’Inter cambierà logo e nome. Vi abbiamo già raccontato, infatti, che la società nerazzurra ha deciso di chiamarsi “Inter Milano” e creare un nuovo logo ad hoc, sicuramente più minimal rispetto a quello attuale.

E, a quanto pare, il logo presentato dall’ex bomber interista è simile, se non quasi identico all’idea dei designer preposti allo sviluppo del nuovo simbolo nerazzurro: anche in quel caso infatti si prospettavano una “I” e una “M” in bella evidenza.

Icardi, l’ennesimo sgarbo dell’attaccante ai tifosi dell’Inter

Bisognerà attendere le prossime settimane per vedere se i due loghi si assomiglieranno effettivamente, ma nel frattempo molti fans interisti non hanno preso bene la scelta del loro ex capitano.

Continua dunque il rapporto decisamente conflittuale tra le due parti: tutto è iniziato nel 2019 quando l’argentino, dopo 6 stagioni condite da più di 100 goals, si è scontrato duramente nello spogliatoio con alcuni compagni di squadra. Nel febbraio 2019 la società decise di togliergli la fascia da capitano e lui per ripicca rifiutò di andare in trasferta a Verona per poi rimanere indisponibile per mesi fino alla cessione in prestito al PSG.