L’epidemiologo statale della California ha raccomandando la sospensione del Vaccino Moderna. Ecco cosa succederà nel resto del mondo

Il Vaccino Moderna sotto l’occhio del ciclone dopo che, in California, l’epidemiologo statale ha raccomandato di sospendere la somministrazione e la distribuzione di un lotto di vaccini prodotti dall’azienda farmaceutica visto che è stato notato un numero superiore al solito di persone che hanno avuto una grave reazione allergica.

Il lotto “sotto inchiesta” era composto da 330.000 dosi e sarà così indisponibile per poter vaccinare moltissimi cittadini americani, proprio nel momento in cui la stessa California è alle prese con uno dei focolai più importanti negli Stati Uniti. Ad ogni modo la dottoressa Erica S. Pan ha preferito predisporre la sospensione dei vaccini per cautelare tutti i futuri pazienti.

Ovviamente è stata aperta un’indagine sull’accaduto, mentre tutti coloro che riscontrassero reazioni allergiche dopo aver ricevuto il vaccino saranno costretti al ricovero in ospedale con successiva somministrazione di epinefrina.

Vaccino Moderna sospeso, cosa succederà nel resto del mondo

Ovviamente la notizia ha gettato nel panico sia gli operatori sanitari che i cittadini di tutto il mondo. Proprio qualche giorno fa, infatti, l’Italia ha ricevuto le prime dosi del vaccino Moderna che sono state poi rese disponibili soltanto per alcune regioni.

Le persone ora si stanno interrogando sull’effettiva efficacia del vaccino, temendo che i problemi verificatisi in California possano riproporsi anche in Italia. Secondo quanto riportato dallo stesso centro medico statunitense, però, pare che il caso sia circoscritto al lotto di vaccini identificato col codice 041L20A.

Questi vaccini sono stati distribuiti unicamente in California e, stando alle notizie da oltreoceano, non si è a conoscenza di reazioni avverse comparabili da nessun altro centro di vaccinazione che ha a disposizione vaccini dello stesso lotto. Quindi, per il momento, la sicurezza del vaccino Moderna in Italia sembra essere garantita.