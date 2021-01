2020 game ci trasporta, con ironia, allo scorso anno per ripercorrere tutti i momenti negativi dovuti alla pandemia e non solo

Chissà quante volte ci siamo trovati di fronte a scene talmente assurde da vivere o raccontare e abbiamo pronunciato la fatidica frase “Dovrebbero farne un film”. Prendiamo ad esempio la situazione dell’anno scorso in cui la pandemia ci ha ridotto a stare chiusi in casa e a modificare le nostre abitudini. O ancora i disastri naturali, oppure il duello politico tra Trump e Biden per la presidenza degli Stati Uniti.

Ebbene, da tutto questo scenario non è nato un film, bensì un videogioco. Si chiama 2020 game e ha come descrizione: “Il gioco sull’anno pazzo 2020”. Il gioco, disponibile per tutti gli utenti che hanno un pc, circola in rete da qualche giorno ed è già diventato virale sul web.

Come suggerisce il titolo, durante il gioco sarete chiamati a rivivere tutti gli avvenimenti sconvolgenti dell’anno scorso. Ogni livello, infatti, vi proietterà in uno scenario differente riguardante i fatti più salienti del 2020. Il videogame è un platform bidimensionale, una specie di Super Mario riadattato, ma la grafica indie è comunque molto ben studiata ed accompagnata da un buon comparto musicale.

2020 game, quanto costa e dove scaricarlo

2020 game è stato ideato e realizzato da Max Garkavyy: per il programmatore si tratta del primo progetto originale, ed è nato tutto da una sfida con se stesso. Max, infatti, voleva provare di essere in grado di poter pagare le bollette sviluppando un videogame.

Il gioco, ad ogni modo, è totalmente gratuito e anche molto semplice da giocare e da portare a termine. Ci vogliono circa 10 minuti per finire tutta la storia. Se la descrizione vi ha incuriosito e volete provarlo, vi basterà cliccare su questo link per giocarci.

Se il gioco vi piace e volete invece sostenere il suo creatore, potete come sempre effettuare una donazione a questo indirizzo.