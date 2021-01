Squadra dell’anno 2020 Uefa: c’è solo un giocatore della Serie A

Squadra dell’anno 2020 Uefa: dopo le votazioni che hanno coinvolto 6 milioni di utenti, svelato l’undici ideale. Un solo giocatore della Serie A

Il 2021 per la Uefa comincia con un bilancio dell’anno appena passato. Sono terminate infatti le votazioni dei due undici ideali, sia al maschile che al femminile, con i giocatori che hanno rappresentato un club o una nazionale in una delle 55 federazioni affiliate alla UEFA.

A fare la parte del leone nella squadra dell’anno 2020 Uefa, come era facilmente prevedibile, il Bayern Monaco che ha fatto triplete tornando a vincere anche la Champions League e che piazza ben cinque giocatori. Ma c’è anche un pezzetto di Serie A grazie a Cristiano Ronaldo che ha vinto il suo secondo scudetto di fila e rimane amatissimo dal pubblico internazionale.

Era il ventesimo anno consecutivo che la Uefa ha chiesto a tifosi di tutto il mondo, fino al 6 gennaio scorso, di scegliere la loro squadra ideale. In tutto 50 candidati scelti tra cinque portieri, 15 difensori, 15 centrocampisti e altrettanti attaccanti. Il verdetto finale è una squadra da sogno che non vedremo mai in campo ma è bello poter immaginare.

#UEFA Team of the Year 2020, as voted by fans. Make corrections to create your own team. pic.twitter.com/NSvf09WDqF — vumaSPORT (@vumaSPORT) January 20, 2021

Squadra dell’anno 2020 Uefa, il pacchetto offensivo è impressionante

La votazione degli utenti che hanno incoronato la squadra ideale Uefa 2020 mette in campo un classico 4-3-3 a trazione interiore: Manuel Neuer (Germania/Bayern Monaco); Joshua Kimmich (Germania/Bayern Monaco), Sergio Ramos (Spagna/Real Madrid), Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool), Alphonso Davies (Canada/Bayern Monaco); Thiago Alcántara (Spagna/Bayern Monaco-Liverpool), Kevin De Bruyne (Belgio/Manchester City), Cristiano Ronaldo (Portogallo/Juventus); Lionel Messi (Argentina/Barcellona), Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Monaco), Neymar (Brasile/Paris Saint-Germain).

La squadra femminile dell’anno 2020 Uefa, tanta Francia

Eletta anche la squadra femminile che vede il trionfo dell’Olympique Lyonnais che per la quinta volta ha vinto la Champions League. Nel 4-5-1 ideale ci sono: Sarah Bouhaddi (Olympique Lyonnais e Francia); Lucy Bronze (Olympique Lyonnais/Manchester City e Inghilterra), Kadeisha Buchanan (Olympique Lyonnais e Canada), Wendie Renard (Olympique Lyonnais e Francia), Magdalena Eriksson (Chelsea e Svezia); Kheira Hamraoui (Barcellona e Francia), Amandine Henry (Olympique Lyonnais e Francia), Delphine Cascarino (Olympique Lyonnais e Francia), Sara Bjork Gunnarsdottir (Wolfsburg/Olympique Lyonnais e Islanda); Danielle van de Donk (Arsenal e Olanda); Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea e Danimarca).