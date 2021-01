La Lega Serie A ha annunciato che, in occasione della Supercoppa Italiana tra Juve e Napoli, sarà utilizzata una nuova inquadratura dinamica

Stasera andrà in scena la Supercoppa Italiana, che vede impegnate Juventus e Napoli. Le due squadre sono rispettivamente campione d’Italia e detentore della Coppa Italia. E’ un trofeo nato nel 1988 che i bianconeri hanno alzato ben otto volte, gli azzurri soltanto due, ma sempre contro la squadra piemontese. Il match andrà in onda alle ore 21:00 su Rai Uno e sulla piattaforma streaming RaiPlay.

La novità di quest’anno (oltre, purtroppo alle porte chiuse a causa delle restrizioni per il Covid-19) è una nuova inquadratura, che la Lega Serie A ha voluto far debuttare proprio in questa occasione. Si tratta di una telecamera dinamica che viene già utilizzata per le partite della Major League Soccer, il campionato di calcio americano, ma che invece è al debutto in una partita ufficiale in Europa.

La nuova inquadratura dinamica. Sembra di stare davanti alla Playstation

In occasione del match di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli sarà utilizzata una nuova inquadratura. La Lega Serie A l’ha definita un’inquadratura dinamica e non è mai stata impiegata in Europa fino ad ora. Grazie a questa nuova inquadratura, i telespettatori avranno la sensazione di trovarsi davanti alla Playstation. Si tratta infatti di una tecnica utilizzata da anni in alcuni videogame molto noti agli appassionati di sport, e in particolare di calcio.

Ci sono dunque tutte le carte in regola per assistere ad un grande match. Entrambe le squadre avranno delle assenze o dei giocatori non al meglio, ma riusciranno sicuramente a mettere in campo i migliori 11 possibili. La Juventus deve fare i conti con la positività di De Ligt, Alex Sandro e Cuadrado.

Il Napoli dovrà rinunciare a Fabian Ruiz e Victor Osimhen, il nuovo centravanti nigeriano assente già da metà novembre. Rino Gattuso, tecnico degli azzurri, sarà costretto ad aspettare fino all’ultimo minuto per monitorare le condizioni di Andrea Petagna, uscito acciaccato dopo la partita con la Fiorentina, dominata dal Napoli e vinta con il punteggio di 6-0.

La Supercoppa Italiana è il primo trofeo stagionale, solitamente si gioca in estate o a dicembre e negli ultimi anni, per questioni di diritti televisivi, le due squadre in campo si sono sempre affrontate all’estero. Quest’anno la partita si disputerà, a causa dell’emergenza pandemica, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, lo stadio di proprietà del Sassuolo.

La Lega Serie A spera di compensare l’assenza del pubblico sugli spalti con l’introduzione di questa nuova inquadratura dinamica. Ovviamente si alternerà con le classiche inquadrature che conosciamo da anni, per evitare di stancare i telespettatori. La telecamera si muoverà insieme al pallone, seguendo fedelmente il movimento della sfera. In questo modo sembrerà di giocare a FIFA.

E’ infatti nel famoso gioco prodotto dalla EA Sports che questa inquadratura è stata vista per la prima volta. Il giocatore non perde mai di vista la palla grazie ad un’inquadratura leggermente più stretta di quella classica, che gli consente di restare sempre nel vivo del gioco. Per permettere di far funzionare questa inquadratura saranno installate delle telecamere speciali, come quelle che già vengono utilizzate nella Major League Soccer, il campionato di calcio americano.

Non ci resta che metterci comodi sui nostri divani e prepararci ad assistere allo spettacolo. Sperando che sia una partita divertente, leale e piena di goal. Di sicuro le inquadrature non lasceranno a desiderare e gli spettatori avranno quasi la sensazione di essere in campo insieme ai loro idoli. La sfida tra Juventus e Napoli andrà in onda su Rai Uno (ma sarà possibile guardare la partita anche sulla piattaforma streaming RaiPlay) a partire dalle ore 21:00.