Sei curioso di conoscere quale sia il pregio di ogni segno zodiacale? Ecco qual è il loro tratto migliore (ed anche il tuo)!

Lo zodiaco, ormai lo sappiamo, è formato da dodici segni veramente diversi tra di loro!

Per vivere in pace ed in armonia, quindi, è necessario conoscere a fondo le caratteristiche di ogni segno, onde evitare di trovarsi ad avere a che fare con qualcuno che proprio non sopportiamo.

Abbiamo già analizzato quali e quanti sono alcuni tratti “negativi” dei segni zodiacali; oggi, invece, vogliamo concentrarci sui lati positivi.

Pronto a scoprire qual è il tuo (ed anche di tutte le persone che conosci) tratto caratteriale migliore?

I pregi dei segni zodiacali: ecco quali sono, segno per segno

Abbiamo già parlato di quali siano i difetti peggiori per ogni segno zodiacale: ti sei ritrovato nel ritratto?

Certo, i segni possono essere classificati in base all’infedeltà oppure svelando quali sono i più antipatici di tutto lo zodiaco.

Insomma, possiamo decidere di concentrarci sui lati positivi senza problemi!

Ma, dopotutto, i segni hanno anche lati positivi (come tutti), no?

Se ti è piaciuto scoprire quanto sei sensuale in base al tuo segno zodiacale, oggi è arrivato il momento di scoprire il tuo pregio più grande.

Ecco quali sono, segno per segno, i tratti migliori del nostro quadro astrale!

Ariete: tutto fumo e molto arrosto!

Nonostante tendano, molto spesso, a creare un dramma dal nulla gli amici dell’Ariete sono persone estremamente dotate.

La loro intelligenza viva e la loro voglia di fare li portano sempre a mettersi in situazioni decisamente scoppiettanti.

Solo un Ariete può convincerti a seguirlo in un piano “suicida”, che si tratti di andare a fare una passeggiata al mare o di cambiare paese.

Toro: una sorpresa

Ti sembra di non poter contare sul Toro? Ricrediti!

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone che hanno sempre la situazione sotto controllo anche se non lo danno mai a vedere!

Di loro puoi fidarti per avere un piano dettagliato della vostra giornata, della vostra vacanza e della vostra vita insieme.

Insomma, sono veramente i più affidabili di tutti e dodici i segni zodiacali!

Gemelli: il creativo dello zodiaco

Inutile cercare di controbattere: i nati sotto il segno dei Gemelli sono dei veri e propri artisti!

Anche se non hanno deciso di intraprendere un lavoro che abbia a che vedere con l’arte, infatti, i Gemelli sono sempre in grado di creare qualcosa dal niente.

La loro personalità si divide spesso in due a causa del saltare, continuo, da un argomento all’altro e da una preferenza all’altra.

Insomma, come tutti i grandi artisti sono appassionati, tormentati, esuberanti e, semplicemente, coinvolgenti al massimo!

Cancro: un segno decisamente tenero

Certo, fino a quando non decidete di farlo arrabbiare! Il Cancro si è guadagnato posti decisamente alti nelle nostre classifiche di antipatia e di odio (la trovate qui).

Sembra strano visto che sono, generalmente, recepiti come teneri e dolci!

Il motivo è presto rivelato: il Cancro è un segno affettuosissimo, capace di grandi sentimenti e di creare un’atmosfera “di casa” dovunque siate.

Meglio evitare di farlo arrabbiare!

Leone: il coraggio

Inutile cercare di mettere paura ad un nato sotto il segno del Leone! Questo segno, infatti, decisamente non ha paura di niente (o finge di non averla).

Estremamente resilienti, pronti a tutto pur di stare vicino ai proprio cari, i nati sotto il segno del Leone sono persone che potrebbero affrontare le situazioni più spaventose senza battere ciglio.

Credono fermamente nel dare un buon esempio agli altri e si preoccupano molto quando hanno qualche “cedimento”.

Vergine: i re del divertimento

Delle molteplici cose che possiamo dire della Vergine, una spicca fra tutte: la loro appassionata vitalità.

Questo segno, infatti, raccoglie sotto di sé tutte le persone che hanno una fame di vita incredibile.

Sì, è vero, a volte la Vergine può essere individualista o scontrosa: ma cosa succede quando decide di buttarti giù dal letto alle due del mattino per vivere un’avventura misteriosa?

Con loro il divertimento è sempre assicurato!

Bilancia: un segno solare

Chi meglio di un nato sotto il segno della Bilancia per fare “quattro risate”?

Con la loro voce squillante e l’attitudine ad essere sempre allegri, non importa cosa succede, i nati sotto la Bilancia sono persone sempre pronte a fare festa.

Insomma, vicino a loro è vietato essere tristi!

Certo, si tratta di un’arma a doppio taglio ma, il più delle volte, la loro presenza è un vero toccasana.

Scorpione: il pregio che ogni segno zodiacale invidia

Di che cosa si tratta? Ma del fascino, ovviamente! I nati sotto il segno dello Scorpione, infatti, sono leader innati, sempre pronti a trascinare dietro di sé una folla di adepti adoranti.

Come ci riescono? Nessuno lo sa.

Ha tutto a che vedere con il loro fascino intrinseco, capace di sprigionarsi nelle situazioni più inaspettate.

Se siete alla ricerca di qualcuno da seguire, uno Scorpione fa decisamente al caso vostro!

Sagittario: bontà

Chi è nato sotto il segno del Sagittario è, per forza di cose, una persona decisamente “buona“.

Si tratta di un segno capace di provare grande affetto anche se, a volte, fatica ad esprimerlo. Non sentirete mai uscire dalla sua bocca delle appassionate dichiarazioni ma lo troverete sempre pronto ad accudirvi ed a supportarvi quando ci sarà il bisogno.

Un Sagittario perdona quasi sempre ed è disposto a credere nel lato migliore di tutti, senza mai recriminare.

Capricorno: ecco il pregio del loro segno zodiacale

Seri e compassati, a volte quasi troppo concentrati sul lavoro. Il Capricorno viene sempre guardato come un segno “troppo” impegnato!

In realtà, la loro qualità migliore è proprio quella di essere persone affidabili, sempre presenti e sulle quali potete contare in ogni occasione!

Non preoccupatevi, poi; quando siete con loro possono svelare anche abissi romantici decisamente apprezzati!

Acquario: la precisione fatta persona

I nati sotto il segno dell’Acquario sono persone decisamente organizzate e portate verso l’ordine.

Capiamoci bene, non ordine come lo intendiamo noi ma proprio quello di cui hanno bisogno nella loro testa! Un Acquario è uno spirito libero, decisamente creativo e pieno di sensibilità: per lui, però, tutto deve essere nel suo ordine speciale, quello che lo aiuta ad esprimersi al meglio.

Insomma, lasciate che riempiano casa di cartacce se il contrappasso è averli appollaiati sul divano, pronti a risolvervi e scombussolarvi la giornata!

Pesci: un cuore d’oro

I nati sotto il segno dei Pesci sono persone decisamente disinteressate e generose. Quando entrate nelle loro grazie, quindi, potete aspettarvi di essere ricompensati da un’amicizia duratura e leale!

Per loro, uno dei valori più grandi, è la condivisione.

Sono persone altruiste e volenterose che non vi negheranno mai una mano quando la chiedete!