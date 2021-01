Clamoroso allo Stadio Olimpico di Roma lo Spezia batte la squadra di Fonseca 2- 4 ai supplementari. Il clamoroso epilogo può far saltare la panchina giallorossa.

La Roma perde in casa con un ottimo Spezia. Il risultato alla fine dei 120 minuti di gara è clamoroso: 2-4 per gli spezini. Già questo sarebbe sufficiente per riempire le testate giornalistiche ma la serata ha regalato ancora di meglio. Per i più curiosi ci sarà da scartabellare tra ricordi e ricerche sul web per trovare un episodio simile. Sfido chiunque a memoria a ricordarlo ma sono convinto che l’esito sarà per tutti lo stesso. La cosa che non ha precedenti nella storia recente del calcio professionistico accade al min 91 .

La Roma perde in campo 2-4 e ‘a tavolino’ per il sesto cambio

Per una sciagurata combinazione astrale, in meno di 30 secondi Mancini e Pau Lopez sono stati espulsi. Il risultato è ancora 2- 2 ed in panchina si apprestano a fare il cambio grazie allo slot aggiuntivo per i supplementari. Fonseca opta per far subentrare oltre all’esordiente Fuzato tra i pali, anche Ibanez con la speranza di puntellare la difesa.

Purtroppo per il giallorossi è il sesto cambio e non è consentito dal regolamento. Lo stesso Pellegrini, centrocampista giallorosso, aveva espresso i suoi dubbi sulla scelta del mister ma è stato prontamente tranquillizzato dallo staff. Tra lo stupore di tutti, l’incredulità dei cronisti e commentatori tv senza parole, si consumano gli ultimi dieci minuti di una partita iniziata in maniera strana per la Roma e finita in maniera assurda per il calcio italiano.

Eppure il Regolamento parla chiaro: “Il Consiglio Federale ha deliberato di consentire l’effettuazione di un numero massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra…” “Inoltre è stato deciso di prevedere che ogni squadra possa effettuare le suddette sostituzioni utilizzando al massimo tre interruzioni della gara, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco, nonché, nell’eventualità di disputa dei tempi supplementari, una quarta interruzione, oltre a quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare, solo nel caso in cui al termine dei tempi regolamentari siano stati sostituiti meno di cinque calciatori/calciatrici”

I giallorossi perdono sul campo 2-4 contro un grande Spezia che, con tanti giovani e seconde linee, e probabilmente perderanno a tavolino 0-3 per una svista clamorosa. Certo sarà difficile per Fonseca giustificare il momento no che sta vivendo la Roma. Che sia la goccia che farà traboccare il vaso della pazienza dei Friedkin, Allegri sembra già pronto.