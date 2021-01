By

Settimana importantissima per FIFA 21 che si aggiorna alla versione 1.11 e introduce nuovi cambiamenti. La squadra della settimana 17

Grosse novità per tutti gli amanti di Fifa 21. EA Sports infatti, da qualche giorno, ha rilasciato un aggiornamento davvero ingente per il gioco denominato “Title update 8“. E, a quanto pare, il gameplay questa volta è leggermente migliorato.

Ad ogni modo sono molte le modifiche introdotte con la patch 1.11 che vanno a influenzare soprattutto la modalità FUT. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa cambia con il nuovo aggiornamento.

Partiamo dal pressing, tattica spesso utilizzata dai giocatori per recuperare palla velocemente. La durata della tattica è stata ridotta da 20 a 15 secondi e, se si riesce a recuperare il possesso, si disattiverà in automatico rendendo necessario riattivarla in un secondo momento.

Sono state “nerfate” anche alcune skill moves. Parliamo in particolare del doppio passo e del doppio passo inverso, che ora sono meno efficaci e da quanto visto nelle prime partite, non permette più di avere quello speed boost che aiutava molto in fase di realizzazione.

Sono stati introdotti anche nuovi stemmi, kit e 34 nuovi volti, oltre all’aggiornamento di 29 volti già esistenti.

Fifa 21, la squadra della settimana 17

Oltre all’aggiornamento del gioco, già presente da alcuni giorni, è stata appena rilasciata la squadra della settimana 17. Presente al suo interno anche Lorenzo Insigne, grande protagonista della vittoria del Napoli contro la Fiorentina. Ricordiamo infatti che i giocatori vengono selezionati in base alle prestazioni ottenute fino al martedì precedente alla pubblicazione: è escluso quindi il rigore sbagliato ieri in Supercoppa.

Ecco la lista completa dei giocatori:

AS Monaco – Wissam Ben Yedder (87 OVR)

Eintracht Francoforte – Luka Jovic (83 OVR)

Straburgo – Ludovic Ajorque (84 OVR)

Napoli – Lorenzo Insigne (87 OVR)

Bayern Monaco – Thomas Muller (88 OVR)

AZ – Teun Koopmeiners (84 OVR)

Manchester United – Paul Pogba (88 OVR)

Genoa – Domencio Criscito (82 OVR)

Manchester City – John Stones (83 OVR)

West Ham – Angelo Ogbonna (84 OVR)

Metz – Alexandre Oukidja (81 OVR)

Leicester City – Youri Tielemans (84)

Tottenham Hotspur – Taonguy Ndombele (83)

Inter – Nicola Barella (83)

PSV – Donyell Malen (82)

FSV Mainz 05 – Robin Zentner (81)

FC Nantes – Andrei Girotto (81)

KAS Eupen – Smail Prevljak (78)

Santos Laguna – Carlos Acevedo (79)

John Regensburg – Jann George (76)

VVV-Venta – Georgios Giakoumakis (75)

Sunderland – Charlie Wyke (74)

Clermont – Mohamed Bayo (73)

Escludendo Insigne di cui abbiamo già parlato, altre carte interessanti sono sicuramente quelle dedicate a Pogba e Ben Yedder. Tutti i giocatori della Squadra della Settimana 17 di FIFA 21 Ultimate Team sono già disponibili nei pacchetti, nei quali rimarranno disponibili per un periodo limitato, ovvero fino alle 18:59 di mercoledì 27 gennaio.