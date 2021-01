Insigne continua ad avere una statistica pessima quando affronta la Juventus. Stavolta l’errore è determinante per il titolo

Serata da incubo per Lorenzo Insigne e per il suo Napoli. Gli azzurri, infatti, sono stati sconfitti in Supercoppa dalla Juventus con il punteggio di 2-0 ma, a pochi minuti dal termine, avevano avuto l’opportunità di pareggiare dal dischetto proprio con il loro capitano che però ha sbagliato la conclusione mandando il pallone a lato.

Ovviamente Lorenzo, che oltre a essere il capitano è anche tifosissimo della squadra partenopea, è scoppiato in lacrime al termine della partita per aver condannato il Napoli con il suo errore. La Juve, per lui, è una sorta di kryptonite. Non è la prima volta, infatti, che l’esterno offensivo sbaglia un tiro dagli undici metri contro i bianconeri.

La prima volta è successo nella stagione 2014/15, quando si è fatto parare un rigore da Buffon. Poi Lorenzo si è ripetuto in un’altra sfida terminata 2-1 per la squadra di Torino: questa volta a fermarlo è stato il palo. E per terminare, il clamoroso sbaglio di ieri sera che ha regalato il titolo all’undici allenato da Pirlo.

E a confermare che si tratti quasi di una vera e propria maledizione ci sono le statistiche sui rigori calciati e quelli realizzati da Insigne nella sua carriera. In totale infatti l’attaccante ha siglato 22 reti su 26 penalties calciati: 3 sono quelli contro la Juve, l’altro è stato sbagliato contro il Besiktas in Champions League. E anche quest’anno in Serie A aveva sempre fatto centro.

Gattuso difende Insigne: “Non è colpa sua”

Ovviamente il capitano del Napoli è stato subito colpito dall’ironia del web. Da alcune ore infatti continuano a girare le sue immagini in lacrime dopo l’errore, specialmente nelle chat e nei profili dei tifosi juventini.

Insigne che evita la terza ondata di c0vid sbagliando il rigore, un eroe della sua terra. #juvenapoli pic.twitter.com/QPBu7o9Qx6 — leonardo (@varvarotweet) January 20, 2021



Gattuso però ha voluto difendere il suo capitano per evitare che abbia un contraccolpo psicologico: “Se abbiamo perso non è stato certo per il rigore sbagliato da Lorenzo. – ha detto a fine partita – Si perde tutti assieme, non per il rigore sbagliato”.