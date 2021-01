By

Negli Stati Uniti è iniziata ieri l’era Joe Biden. Il neo presidente ha già preso alcune decisioni importanti nella lotta al Covid

E’ l’inizio di una nuova era negli Stati Uniti. Ieri, nel pomeriggio italiano, Joe Biden si è finalmente insediato alla Casa Bianca ed è diventato ufficialmente il nuovo presidente USA, prendendo il posto di Donald Trump. Gli ultimi mesi negli States sono stati decisamente caotici: oltre alle elezioni vinte dal leader democratico e ampiamente contestate dal suo rivale, c’è stato l’assalto al Congresso americano che ha fatto traballare le certezze di una delle democrazie più rilevanti al mondo.

Ora, dopo tanti giorni di passione, l’era Biden è pronta a partire. Il neo presidente, durante la cerimonia ufficiale, ha sottolineato quanto sia importante ripartire al più presto per mandare subito un segnale forte ai suoi cittadini e anche agli altri paesi che osservano con attenzione tutto ciò che accade negli Stati Uniti.

Dalle parole ai fatti. Il leader degli USA, appena insediatosi, non ha perso tempo e ha di fatto cancellato quasi ogni retaggio del passato firmando ben 15 ordini esecutivi e 2 azioni esecutive che entreranno in vigore subito.

I provvedimenti più importanti firmati ieri da Biden

Ovviamente tra i provvedimenti firmati ieri da Biden non potevano mancare delle decisioni per mettere fine, o quantomeno limitare, la pandemia da Covid-19 negli Stati Uniti. Attualmente infatti gli States sono il paese con più contagi (circa 24 milioni) e più morti (circa 400mila) di tutto il mondo.

C’è dunque l’invito del Presidente ad indossare la mascherina per almeno i primi 100 giorni dal suo insediamento. L’ordinamento Usa, però, non permette al Presidente di estendere l’ordine a Stati e giurisdizioni locali. Ma ad ogni modo si provvederà ad una campagna di comunicazione forte e decisa.

Inoltre, ci sarà interruzione immediata del processo di uscita dall’Organizzazione mondiale per la Sanità portata avanti da Trump e verrà recuperato il “Directorate for Global Health Security and Biodefense” istituito da Obama.

Tra gli altri provvedimenti decisamente importanti ed in contrasto con il passato c’è anche la firma per il ritorno degli USA all’interno degli accordi di Parigi per la lotta al cambiamento climatico. Ed ovviamente sarà interrotto il “muslim ban”, ovvero saranno ripristinati gli arrivi negli States dai paesi di religione musulmana.