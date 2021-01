Il Napoli saluta Arkadiusz Milik: finisce la lunga trattativa. L’attaccante vola in Francia per le visite mediche al Marsiglia

Finisce finalmente la telenovela Milik: il Napoli saluta il suo centravanti, che vola a Marsiglia per le visite mediche. Oggi si chiude per l’attaccante polacco al Marsiglia. Il calciatore è stato accontentato, visto che partirà con la formula del prestito fino a giugno 2022. In questo modo potrà liberarsi più facilmente. Intanto ha rinnovato con il Napoli per consentire questa formula. Milik già oggi in Francia per le visite mediche. Finisce una lunga trattativa. Partirà con un volo privato questa mattina da Napoli: in giornata completerà le visite mediche, poi arriverà la firma sul contratto.

Milik al Marsiglia: oggi le visite mediche

La formula prevede una somma totale di 13 milioni di euro, divisi tra costo del prestito, bonus e percentuale di rivendita futura. Per consentire il prestito di 18 mesi l’attaccante ha dovuto prima rinnovare con il Napoli, ma si tratta solo di una mossa “burocratica” per consentire lo svolgimento dell’operazione. Il polacco aveva un’offerta per l’estate dalla Juventus, ma da giocatore svincolato. Tuttavia, le pressioni della sua federazione lo hanno convinto. Infatti, il ct della Polonia e il presidente della federazione avevano fatto capire al giocatore che rischiava di non giocare gli Europei. Milik andrà a giocare in una squadra che vive un momento difficile, reduce da due sconfitte consecutive.