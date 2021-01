Nel nuovo Dpcm del Governo novità su spostamenti e seconde case: potrà andarci soltanto chi dimostra di avere la casa di proprietà o in affitto prima del 14 gennaio

Il Governo pubblica una “FAQ” (domande e risposte) per fare chiarezza sull’ultimo dpcm in materia di spostamenti verso le seconde case. Si tratta di piccole deroghe, ma importanti, che consentono una maggiore libertà di spostamento. In pratica si potrà andare nelle seconde case, anche se fuori regione e anche se sono in zona rossa o arancione.

Ma sarà possibile solo per chi può dimostrare di avere titolo su quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto dello scorso 14 gennaio. In pratica, bisognerà esibire il certificato di proprietà dell’immobile o il contratto d’affitto, che dovranno avere data antecedente al 13 febbraio 2021.

Seconde case, il Governo chiarisce: “Possibile in alcuni casi”

In questo si potranno raggiungere le proprie seconde abitazioni senza più limitazioni, anche in zona rossa o arancione. Ovviamente, nelle seconde case potranno esserci solo i componenti del nucleo familiare convivente. Il divieto comprende anche gli alloggi per le cosiddette “locazioni in breve” fino a 30 a giorni, che normalmente non prevedono stipule di contratti scritti. In questo caso, niente possibilità di deroga perché non si può dimostrare la data in cui si è preso possesso dell’immobile.

Vale sempre il solito divieto, inoltre: niente possibilità di ospitare persone a dormire o comunque non conviventi. In generale, gli spostamenti verso le seconde case sono vietati fino al 15 febbraio, data in cui scade il decreto attualmente in vigore. Successivamente, bisognerà attendere il prossimo dpcm (se ci sarà) per capire se le limitazioni saranno confermate, aggravate o alleggerite.